SabatoFriulano Exxx…Polzive!!! Udine centro dello spaccio. Ieri nuovi controlli delle forze dell’ordine. Perquisite 180 persone, sequestrate sostanze stupefacenti.

“La Polizia di Stato di Udine ha continuato ad intensificare i controlli nelle zone più critiche di Udine, predisponendo appositi servizi di prevenzione. Nel pomeriggio di ieri, sabato 4 ottobre, congiuntamente a personale dei Carabinieri, della Polizia Locale e a unità cinofile della Guardia di Finanza ha avuto luogo un intenso monitoraggio della zona di “Borgo Stazione”, nonché delle aree ricomprese fra Piazzetta del Pozzo, viale Ungheria e limitrofe, spesso interessate da attività di spaccio di sostanze stupefacenti. Oltre al controllo di quasi 180 persone, non sono mancate verifiche anche in diversi pubblici esercizi, noti quali luoghi di aggregazione di soggetti dediti alla commissione di attività illecite. Fra i locali controllati nelle varie operazioni, rientrano diversi bar e locali pubblici più volte segnalati dai residenti della zona come “piazza di spaccio”. Le verifiche fatte nell’ultimo mese di controlli serrati hanno dato riscontro alle lamentele della cittadinanza: in diversi di questi locale sono stati identificati persone con precedenti penali e di polizia e la squadra amministrativa della Polizia Locale ha rilevato alcune violazioni alle norme comunali e regionali. Nella giornata di ieri, il personale impiegato è intervenuto per sedare una rissa nel piazzale antistante la autostazione delle corriere identificando tre dei partecipanti, tra cui un minore, indagandoli in stato di libertà per aver preso parte alla rissa ed uno anche per il possesso di un coltello. La Guardia di Finanza, grazie all’ausilio dell’unità cinofila ha anche provveduto a sanzionare amministrativamente due giovani trovati in possesso di sostanza stupefacente per uso personale sequestrando loro 11 gr. di hashish, 1 gr di marijuana e alcuni spinelli già confezionati”.