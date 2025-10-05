Domani 6 ottobre i consiglieri regionali del Pd hanno convocato una conferenza stampa in via della Prefettura a Udine per presentare una interrogazione a risposta orale riguardo i medici stranieri che lavorano nelle strutture sanitarie della regione. “Perché le Aziende Sanitarie del Friuli Venezia Giulia non assumono direttamente i medici stranieri, attualmente reclutati da aziende esterne al Sistema Sanitario Regionale in alcuni presidi ospedalieri della nostra regione?” Il documento è firmato da Moretti, Carli, Conficoni, Fasiolo, Russo e Cosolini. Per i firmatari, risulta che l’Azienda Sanitaria Universitaria Friuli Centrale e l’Azienda Sanitaria Friuli Occidentale stanno utilizzando – attraverso appalti esterni – all’interno di una parte dei propri presidi ospedalieri (in prevalenza nei reparti della Medicina d’urgenza e della Radiologia), medici reclutati in paesi extraeuropei, non attraverso Agenzie per il lavoro (autorizzate alla somministrazione di personale), ma attraverso una società (la E-Health S.r.l.) che ha come oggetto sociale “l’esecuzione di prestazioni di servizi in ambito sanitario, paramedico, riabilitativo, infermieristico, diagnostico ed assistenziale”. Ma i sottoscrittori non si chiedono come mai si è giunti a questa situazione. «Dovendo occuparsi del tema, è lecito chiedersi perché si sia generato questo fenomeno e quali siano le responsabilità della politica al riguardo», afferma la società, che rivendica il proprio ruolo. Precisando: «Basta illazioni e insinuazioni indimostrate e indimostrabili su una società che opera legalmente, che ha creato posti di lavoro e partecipa legittimamente a gare d’appalto finalizzate ad assicurare servizi essenziali alla sanità di questa Regione. In

Italia – commentano in E-Health – sono attivi oltre 47mila medici di origine straniera, di cui circa 24mila specialisti, ma solo poche decine operano in Friuli Venezia Giulia. «L’affermazione secondo cui il nostro operato configurerebbe “intermediazione illecita di manodopera” è priva di fondamento giuridico», si legge nella nota. L’azienda evidenzia inoltre il rispetto dei criteri di autonomia organizzativa, responsabilità gestionale e rischio d’impresa che distinguono l’appalto lecito dalla somministrazione. In merito al trattamento economico, E-Health respinge le critiche sulla presunta disparità retributiva rispetto ai medici del Servizio Sanitario Regionale. «I compensi sono commisurati al Ccnl applicabile, sottoscritto dai sindacati, e in relazione alle qualifiche, all’esperienza e alle mansioni effettivamente svolte», precisa la società, che rivendica condizioni trasparenti e in linea, se non superiori, a quelle del pubblico. Le clausole contrattuali come il patto di concorrenza e di stabilità, oggetto di contestazione, vengono definite «strumenti legittimi, volti a tutelare l’investimento formativo e logistico sostenuto dalla società». Secondo E-Health, tali clausole sono sottoscritte volontariamente dai medici, che scelgono di lavorare in Friuli Venezia Giulia «tra le amplissime possibilità di impiego in Italia, in Europa e nei Paesi Arabi». A quanto risulta la E-Health S.r.l. assume il personale all’estero con la finalità di distaccarlo – una volta assicuratasi l’appalto – presso i reparti di Pronto soccorso di una parte dei presidi ospedalieri delle singole Aziende, tanto che pare siano in corso contenziosi rispetto alla possibile intermediazione illecita di manodopera e agli inquadramenti contrattuali e retributivi del tutto inadeguati. E-Health però ha deciso di replicare, respinge le accuse e annuncia l’intenzione di tutelarsi legalmente: «Basta illazioni e insinuazioni indimostrate e indimostrabili su una società che opera legalmente, ha creato posti di lavoro e partecipa legittimamente a gare d’appalto finalizzate ad assicurare servizi essenziali alla sanità di questa Regione. «L’affermazione secondo cui il nostro operato configurerebbe “intermediazione illecita di manodopera” è priva di fondamento giuridico», si legge nella nota. L’azienda evidenzia inoltre il rispetto dei criteri di autonomia organizzativa, responsabilità gestionale e rischio d’impresa che distinguono l’appalto lecito dalla somministrazione. In merito al trattamento economico, E-Health respinge le critiche sulla presunta disparità retributiva rispetto ai medici del Servizio Sanitario Regionale. «I compensi sono commisurati al Ccnl applicabile, sottoscritto dai sindacati, e in relazione alle qualifiche, all’esperienza e alle mansioni effettivamente svolte», precisa la società, che rivendica condizioni trasparenti e in linea, se non superiori, a quelle del pubblico. Le clausole contrattuali come il patto di concorrenza e di stabilità, oggetto di contestazione, vengono definite «strumenti legittimi, volti a tutelare l’investimento formativo e logistico sostenuto dalla società». Secondo E-Health, tali clausole sono sottoscritte volontariamente dai medici, che scelgono di lavorare in Friuli Venezia Giulia «tra le amplissime possibilità di impiego in Italia, in Europa e nei Paesi Arabi». Da aggiungere che la società rivendica anche un sistema di welfare aziendale che favorisce l’inserimento dei professionisti, con trasferimenti, soggiorni in hotel o resort per le famiglie e prestiti aziendali senza interessi. Sul fronte dei requisiti professionali, E-Health respinge le insinuazioni secondo cui i medici impiegati sarebbero privi di specializzazione o conoscenza della lingua italiana: «Tali affermazioni sono gravemente lesive e non corrispondono alla realtà». I titoli vengono verificati dalle aziende sanitarie, e i medici sono inseriti in percorsi formativi e di affiancamento. La società ricorda inoltre che, fino a dicembre 2027, è prevista una deroga normativa che consente l’impiego di medici stranieri anche in assenza di riconoscimento formale dei titoli, purché in possesso di permesso di soggiorno. In questo quadro, le aziende sanitarie regionali hanno scelto legittimamente di ricorrere agli appalti per garantire la continuità assistenziale, vista la difficoltà di reperire personale tramite concorsi pubblici spesso deserti.

Infine, E-Health fa sapere che gli eventuali contenziosi individuali in materia giuslavoristica sono gestiti dallo Studio Legale Ichino di Milano e non possono essere strumentalizzati per delegittimare l’intero modello operativo. Come si affronta il fenomeno della carenza di personale? «Sembra – replicano in E-Health che le priorità di questa politica siano diverse da quelle dei cittadini. Il nostro operato è motivato dalla volontà di contribuire al funzionamento del sistema sanitario regionale, nel pieno e legittimo diritto di fare impresa, come promosso e previsto dalla Costituzione, e volta alla creazione di valore sociale e regionale, offrendo soluzioni concrete e tempestive in un momento di emergenza strutturale», conclude la nota. La società ha infine dato mandato ai propri legali per valutare le azioni più opportune a tutela della propria immagine: «Non possiamo essere ancora il bersaglio di chi si affanna a ricercare una facile visibilità».