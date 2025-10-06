CentraleSulCrinale Exxx…Polzive!!! A Codroipo rinasce la bell’impresa dalle amate sponde. Riapre il salottino della borghesia friulana dove sono passati Riccardi, Marchetti, Mizzau (mizzò), Tessitori, Bepo Turoldo, Amedeo Giacomini, Tonutti, Boem, Nardini,

Bell’Italia, amate sponde pur vi torno a riveder del Tagliamento. Da qui, da Codroipo, il mondo visto da Beano, Coderno, e da ogni parrocchia dove è germogliato il mondo rurale sul sentiero tracciato da “Feo di Bean”. Riapre qui il “Bar Centrale” di Codroipo. Il salotto borghese del Medio Friuli dove ogni negoziato passava da lì. Dovevi acquistare il miglior salame o il miglior musetto della stagione? il produttore chiamava il norcino per spiegarti come veniva insaccato. Il chilometro zero nel Medio friuli era un’ovvietà. era già Ti serviva un maiale? di quanti chili? Una manza? nessun problema. Si passava dagli stock di uova fresche agli appartamenti che l’impresario ti illustrava. Il bianco aiutava e gli affari volavano. Sembrava una piazza Affari rurale. ed erano tutti tirati a lucido. E’ sempre l’impresa che muove il mondo. A Codroipo giovedì sarà una giornata storica. Riapre il bar centrale il locale dove sono passati: Giancarlo Tonutti, Vittorino Boem, Fabio Marchetti primo sindaco di Fratelli d’Italia, Riccardi assessore all’urbanistica e lavori pubblici, l’attuale sindaco Nardini. Il Centrale per il Friuli è il timbro dell’identità friulana. È stato anche il simbolo che ha trasmesso profonde convinzioni etiche e culturali maturate sotto i monumentali portici, di cui ci hanno parlato gli amministratori di cui sopra. Coloro che hanno travasato dall’essere politico politico un “fare” propositivo, pedagogico. Come una personale missione per riscattare il mondo delle campagne friulane dalla subalternità secolare in cui era sempre vissuto; da qui la sua forte connotazione di “popolare”. E questo non soltanto perché veniva dal popolo della campagna di cui rivendicava con orgoglio di sentirsi difensore, ma perché era coerentemente e concretamente ancorato al pensiero di Luigi Sturzo. Erano gli anni di profonde trasformazioni socio-culturali del Friuli che, secondo lui Mizzau, minavano l’anima autenticamente rurale del territorio e di Codroipo in particolare.