Italia-IsraeleAlFiele Exxx…Polzive!!! Niente Mossad a Udine? Pellegrino e Di Tomaso: Siamo salvi. Smentita la Lega. Se non ci saranno gli 007 israeliani il merito va all’attenzione tenuta alta sulla Palestina dalla Flotilla”.

Secondo il governo e il prefetto di Udine niente più mossad a Udine. Per Andrea Di Lenardo (Capogruppo Alleanza Verdi e Sinistra – Possibile a Udine) e Serena Pellegrino (Consigliera regionale Alleanza Verdi e Sinistra FVG) “le dichiarazioni ufficiali sono ambigue e non spiegano come mai l’anno scorso, alla prima partita Italia-Israele del 14 ottobre 2024, ci fossero forze israeliane, perché il Mossad fosse con la squadra israeliana ad Amsterdam e perché fosse a Parma pochi giorni fa, il 21 settembre. La Lega regionale, con le dichiarazioni del capogruppo Calligaris, invece dichiara che la presenza dei servizi di sicurezza israeliani a Udine ‘non sarebbe né uno scandalo, né una novità’. Una posizione quella della Lega smentita dalla stessa Direzione di Pubblica Sicurezza, secondo la quale non è prevista la ‘presenza di servizi di intelligence stranieri a Udine’ in occasione del match.

Se davvero sarà così, il merito va soprattutto all’attenzione sulla Palestina tenuta alta dalla Global Sumud Flotilla e dall’onda umana che ha portato venerdì 2milioni di italiani nelle piazze di tutta Italia e sabato 1milione di italiani a Roma, e che ha portato il governo, per la prima volta in 35 anni, a bloccare una prima parte di armi destinate all’esercito israeliano. È la prova che mobilitazione paga. Ma vigileremo.