ElezioniSuiBastioni Exxx…Polzive!!! Miracolo Azzurro in Calabria. Forza Italia doppia la Lega. Pitturata mondiale della salsa Albanese-Schlein-Conte-Flotollas. Accordo su Stefani in Veneto. Salvini cederà la Lombardia ai Fratelli? In Friuli salgono le quotazioni degli azzurri.

Nota delle agenzie: Sarà il leghista Alberto Stefani il designato alla presidenza della giunta regione Veneto? a Palazzo Balbi? La schiacciante vittoria del centrodestra in Calabria, e in particolare del governatore forzista Roberto Occhiuto, dovrebbe favorire la definizione delle candidature nelle ultime tre Regioni chiamate al voto in questa tornata elettorale e cioè Veneto, Campania, Puglia. Ci mettiamo anche il piccino Friuli cui Fratelli d’Italia segue con molta attenzione. Ieri, si sono rincorse le voci del tipo: “l’accordo in Veneto è fatto, sarà il leghista Alberto Stefani (Lega) il successore di Luca Zaia”. Forza Italia vuole il sindaco di Verona fra due anni e subito la Sanità in Regione”. Ma tutto è bloccato fino a quando Salvini non garantisce che darà la Lombardia a FdI in cambio del Veneto”. Occorre dire che Fratelli d’Italia, cedendo Palazzo Balbi, vorrà avere garanzie e tutto potrà essere rimesso in discussione se le urne ribalteranno i risultati delle Politiche 2022 e delle Europee 2024. Che è un po’ quello che si è verificato in Calabria dove il centrodestra ha vinto con oltre il 58%, ma con questi pesi: lista Occhiuto 13%, Forza Italia 18%, Fratelli d’Italia 11,5%, Lega 9,6%. Un anno fa, alle Europee, in Calabria i meloniani avevano quasi il doppio dei consensi, 20,57%.

Più che soddisfatto il coordinatore veneto di Forza Italia, Flavio Tosi: «Due le vittorie in Calabria. La prima è di Roberto Occhiuto che ha avuto una affermazione gigantesca. La seconda è di Antonio Tajani, Forza Italia”.