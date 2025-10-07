ProvinceSiRivince Exxx…Polzive!!! Il Friuli verso il ritorno definitivo degli enti intermedi: dopo la camera manca un solo passaggio al Senato. battibecco Calderoli-Mulè. Il leghista in aula saluta i colleghi friulani (De Monte e Matteoni) con: Mandi, lo dico in “friulano”. Il presidente non gradisce: “Ma io sono siciliano!”. C’è posto per tutti: Saranno 49 i consiglieri.

In foto i sindaci “AntiUti”: Zanin, Pozzo, Molinaro, Fabbro, Zanor, Chiarvesio. ln Friuli Venezia Giulia ritornano le Province, siamo al terzo passaggio. Stamattina dibattito alla Camera sulla riforma dello Statuto della Regione, legge costituzionale la cui modifica richiede 4 letture a maggioranza assoluta, due per ogni ramo del Parlamento. La Camera aveva già dato il suo primo via libera a ottobre. Oggi a Montecitorio il terzo passaggio. Ne resta un altro, da parte di Palazzo Madama. Le novità sono molteplici. Le province saranno elettive e composte da 49 consiglieri più presidente e assessori. Non si parlerà di “Enti di area vasta”, visto che a Calderoli il nome fa venire “l’orticaria”. Il Ministro Calderoli ha detto “se reintroduciamo le Province, parliamo di Province, perché a me viene l’orticaria a sentir parlare di Enti di area vasta”. Infine botta e risposta col presidente della seduta Giorgio Mulè. Nel chiudere l’assemblea il ministro ha voluto sottolineare la presenza dei friulani De Monte e Matteoni salutandoli con un “mandi” che è rimbombato in tutta l’aula. IL presidente Mulè non ha gradito tanto è vero che ha ricordato a Calderoli di essere siciliano. Quindi no enti di area vasta, bensì province elettive. Ora si tratta di stabilire con quale sistema elettorale verranno eletti i 49 consiglieri e il presidente.