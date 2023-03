Sangiuliano Exxx…Polzive!!! Il sanfedeista ex missino e ministro della cultura oggi in Friuli. Il caso Fratelli di Saro alle regionali e la proroga del direttore della Fondazione Aquileia Tiussi.

Oggi il ministro della cultura del primo governo guidato da una donna salirà a Gorizia e ad Aquileia. Gennaro Sangiuliano è un tosto sanfedista che ha soffiato il posto all’ultimo minuto all’anticlericale Giordano Bruno Guerri. Poco gradito alle diplomazie d’oltretevere. Sangiuliano invece possiede il coté perfetto per accreditarsi fra San Pietro e palazzo Chigi. Alla fede per l’estrema destra, Sangiuliano unisce anche quella per il cattolicesimo. Considerato vicino all’Opus Dei, da direttore del Tg2 ha lasciato che la conduttrice Marina Nalesso continuasse a esibire crocifissi e rosari, nonostante le numerose proteste ricevute. Una volta entrato in carica, ha immediatamente tradotto il suo zelo in azioni concrete. Come prima cosa ha partecipato alla preghiera per la pace promossa dalla comunità di Sant’Egidio, peraltro sfruttata per una foto con il pontefice. Ha quindi sostenuto la candidatura avanzata dall’arcidiocesi di Napoli, di inserire il culto di san Gennaro nell’elenco del Patrimonio culturale immateriale dell’Unesco. Con i suoi colleghi Lollobrigida e Santanché, si è recato dai monaci benedettini di Subiaco, assicurando che «l’identità culturale e comunitaria italiana è soprattutto un’identità cristiana», e che con lui «la cultura torna a essere anche cultura religiosa: se lo mettano bene in testa». Il sanfedista Sangiuliano in Friuli dovrà fare i conti coin l’evoluzione del partito non proprio in linea con i principi espressi dal ministro. Nel collegio di Udine, per le prossime regionali, il candidato più accarezzato dagli ex Benito Remix è Stefano Balloch, marito del giornalista Tommaso Cerno. I due si sono sposati in unione civile il 28 dicembre dello scorso anno. Tuttavia il ministro in Friuli troverà anche la spina irrisolta del direttore della Fondazione Aquileia il cui direttore Tiusssi è stato prorogato per ben due volte dopo che era stato nominato per la seconda volta dalla presidente Serracchiani nel 2017. L’ultima proroga scade a giugno. La domanda d’iscrizione alla selezione per l’assunzione del nuovo direttore è stata chiusa il 15 settembre dello scorso anno. Ad oggi gli iscritti pare siano tre: l’uscente Tiussi, Cividini e Ventura.

Quello di Tiussi è un record assoluto. Era stato nominato da Serracchiani nel 2014 e fino al 2017; poi con un incarico “furbetto” di durata quinquennale (a compenso ridotto di 55mila euri/anno), fino al 2022. Nel giugno dello scorso anno la Regione Friuli Venezia Giulia, aveva disposto l’avvio della procedura selettiva per il nuovo direttore ma allo stesso tempo confermato l’incarico conferito al dott. Cristiano Tiussi da Serracchiani per il tempo necessario all’espletamento della procedura di selezione e designazione del nuovo Direttore. Non è arrivata nessuna procedura, sembra ci voglia tempo. Ci penseranno i “rosari” di Sangiuliano.