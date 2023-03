LampiElettorali Exxx…Polzive!!! Sinistra e sindacati sbarellano sulla sanità FVG. Con Riccardi le risorse a 750 milioni di euri; Serracchiani 212 milioni. Fedriga: massima fiducia a Riccardi.

Con un comunicato diffuso ieri l’intersindacale medica ha evidenziato, in modo generico, una serie di problemi che riguardano tutto il paese. Nel testo i sindacalisti ricordano le risorse tagliate a livello nazionale e la perdita di attrattività. Ai “sinistri” non pareva vero di poter leggere le lamentele di carattere nazionale e piegarle sul locale a pochi giorni dal voto. Una golosissima occasione per attaccare Fedriga e Riccardi su un quotidiano on line e cercare di limitare i danni sul prevedibile baccalà elettorale di aprile. Infatti medici prendono spunto da un recente articolo pubblicato sulla rivista medica internazionale The Lancet, per dire che le risorse nazionali destinate alla Sanità Pubblica sono state drasticamente tagliate sia in termini di posti letto (dal 2015, 35mila in meno), che di personale (per i tagli al personale degli ultimi 10 anni mancano oggi 15.000 medici e, rispetto alla media europea, 60.000 infermieri) sia in Ospedale che sul Territori. Dati nazionali che hanno ingolosito i fulminati progressisti locali che scordano i disastri che hanno combinato quando loro erano al governo. Prima della legislatura Fedriga le risorse per la sanità in Friuli erano di gran lunga molto inferiori di quelle che ha destinato il centro destra. Il punto lo fece alcuni mesi fa il vicegovernatore con delega alla Salute, Riccardo Riccardi: un raffronto con le ultime due legislature regionali sul quantum è stato stanziato per la sanità: in tutto, dal 2008 ad oggi, si tratta di un complessivo che ammonta a 1.355.275.752 euro, così distribuito: Giunta Tondo 393.076.172, Giunta Serracchiani 211.963.747 e Giunta Fedriga 750.217.833. Valori impressionanti che i “sinistri” ignorano con la speranza di raccattare qualche voto. Purtroppo per loro pesa il guaio Serracchiani, colei che i dem friulani sono stati costretti a votare anche alle ultime elezioni politiche e che ora è sprofondata nel limbo visto che non aveva previsto il trionfo del ciclone “Elly”. Per elencare, nello specifico, e non in modo generico ulteriori misure in favore del sistema sanitario regionale, vanno segnalati inoltre gli oltre 21 milioni di euri per i distretti del Torre e Collinare; i 10 milioni di euri a sostegno di anziani e persone con disabilità e i 21 milioni per l’ospedale e il distretto di Latisana. Lo stesso Fedriga, nella visita di ieri a Colloredo di Monte Albano, non metteva in alcun dubbio le capacità e il gran lavoro svolto in questi 5 anni dall’assessore Riccardi: “Una legislatura travagliata, dal Vaia, al Covid, dalla crisi Ukraina alla siccità”. Emergenze risolte solo grazie all’esperienza di un assessore che, in casi del genere, sapeva dove mettere le mani.