CastelliAperti Exxx…Polzive!!! Fedriga annuncia: “Entro due anni i lavori del castello di Colloredo saranno ultimati”. Il sindaco Ovan, candidato nella lista “Fedriga Presidente”, lancia la sfida nel collinare.

Perché Fedriga, oltre ad essere presidente di regione è un papà “speciale”? il perché lo spiegano i suoi due figli attraverso un wapp che il presidente ci legge dopo l’incontro con gli elettori di Colloredo: “Perché è alto, affettuoso e carino”. Fedriga ammette: “Non mi vedono da 14 giorni, gli ho promesso che a settembre li porterò a Disneyland, adesso però vado da loro”. Ancorché il pensiero vada ai pargoli, il presidente non ha voluto mancare all’appuntamento collinare col sindaco candidato nella sua lista. Aveva promesso a “Luca”, come lo chiama lui, che gli avrebbe fatto visita ed è stato di parola. Pur se oggi, domenica 19 marzo, è la festa del papà. Il presidente, appassionato di storia medievale, ha voluto accertarsi di persona sullo stato dei lavori di recupero del compendio castellano di Colloredo di Monte Albano (1.302). Lo hanno accompagnato il sindaco Luca Ovan, candidato alle regionali con la “Fedriga Presidente” e il presidente della Comunità Collinare Luigino Bottoni. “Dovessi essere eletto – ha precisato Fedriga – farò di tutto affinchè questo castello, uno dei più grandi del Friuli, diventi il simbolo della bellezza della nostra regione e una delle più importanti attrazioni turistiche. Resta da completare solo il Mastio, l’edificio più antico che sta all’interno del compendio. Entro due anni contiamo di portare a termine i lavori”. Ovan è segnalato come uno dei competitors più in evidenza nella zona del Collinare, 5 anni fa sfiorò le 600 preferenze, quest’anno, visto il gran numero di portatori d’interesse presenti oggi a Colloredo di Monte Albano, l’obiettivo è quello di doppiare il risultato precedente. Ovan è stato riconfermato sindaco per la seconda volta consecutiva nel 2019. Oltre al vicesindaco Renza Baiutti, si sono notati molti consiglieri comunali della zona e il capogruppo della Lega in consiglio comunale a Fagagna Alex Cecone. A sostenere Ovan c’era anche il direttore del servizio manutenzione del Cafc di Udine, Alessandro Florit. I sindaci, ex sindaci o amministratori inseriti nella lista del presidente rappresentano l’ossatura del centrodestra. Un telaio politico saldato sulle complementarietà delle forze in campo. Luca Ovan il sindaco operaio ne è la dimostrazione.