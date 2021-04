SanGiorgioDINogaro Exxx…Polzive!!! Irrompe il caso dragaggi sulla crisi comunale. Cargnelutti ago della bilancia. Cisint regina del mare. Esclusivo.

Alla crisi di maggioranza pilotata dal sindaco Roberto Mattiussi, si aggiunge il caso dei dragaggi esploso a inizio settimana con la riunione di Udine convocata dai prefetti di Gorizia e del capoluogo friulano. Al netto dell‘intreccio normativo 〈mare, laguna〉 che paralizza l’attività del porto di San Giorgio di Nogaro, i maligni scorgono un clamoroso riguardo verso Monfalcone del sindaco Cisint. San Giorgio Nogaro surclassata da Monfalcone e priva di peso politico al punto da far dire alla consigliera Mariagrazia Santoro che: “Il Centrodestra è incapace di risolvere una questione che sta mettendo in ginocchio le attività turistiche, diportistiche e di pesca: non riescono a realizzare lavori che in passato hanno trovato un’applicazione concreta”. Sullo stesso tono il capogruppo Dem in consiglio regionale Moretti: “Da inizio legislatura, sul tema dei dragaggi, non si è mosso nulla. Gli unici escavi compiuti con una certa regolarità dal 2014 in poi nella laguna di Grado e Marano, sono quelli realizzati con la gestione dell’assessore Mariagrazia Santoro”. A testimonianza che Monfalcone gode di particolari attenzioni lo fanno capire anche i due assessori Pizzimenti e Sciccimarro. “A fronte delle richieste del sindaco Cisint e delle attività produttive insediate, potremo apportare le modifiche necessarie o implementare le risorse – spiega l’assessore all’ambiente – il nostro piano triennale prevede 2,6 milioni di euro per dragare i canali Est-Ovest e Locovaz”. Dal canto suo anche Pizzimenti rilancia il piano per la città dei cantieri. “Rispondono a questa visione dell’Amministrazione regionale – spiega Pizzimenti – i 4 mln di euro per la progettazione e la realizzazione di interventi infrastrutturali per lo sviluppo del Porto di Monfalcone ”. San Giorgio a secco e nella più completa disperazione dopo la crisi di maggioranza provocata dal Sindaco Mattiussi. In questo senso, come riporta il sito locale Bassaparola, il prossimo consiglio comunale potrebbe essere fatale per il sindaco. A numeri, il boccino è nelle mani del “Gruppo Cambiamento responsabile”. Bertoldi, Sartori e Pessina appartengono alla corrente dell’ex DC Paride Cargnelutti. Figura storica della politica sangiorgina, che, grazie ai numeri risicati della maggioranza, potrebbe tentare il blitz per accompagnare il comune verso nuove elezioni a ottobre. Se i tre consiglieri togliessero la fiducia al sindaco, la crisi sarebbe certificata. Resta solo da attendere il prossimo consiglio e per Paride Cargnelutti potrebbe aprirsi un’autostrada per un clamoroso ritorno sulla scena politica della bassa friulana.