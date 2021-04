GrandeTrieste Exxx…Polzive!!! Il capoluogo regionale blinda 400 milioni di euri per progetti infrastrutturali. Udine, capoluogo friulano, inaugura un’area sgambamento cani. Esclusivo

Un sindaco di capoluogo di provincia e un dirigente 〈avvocato Martinuzzi〉 che possono permettersi il lusso di perdere due ore in Tribunale per le marachelle del birbante Leopost, sono già timbrati. Punto. La costante viene replicata il giorno dopo, ieri, quando lo stesso sindaco, assieme al vice sindaco e un giullare consigliere, hanno inaugurato un’area di sgambamento cani e sono stati fischiati dalla popolazione. Due episodi che certificano il tratto periferico cui è precipitato il Friuli sotto la guida del leghista vitaliziato.

Completamente diversa la condizione di Trieste dove ogni giorno vengono disegnati progetti strutturali di respiro mondiale. Gli ultimi, solo in ordine di tempo, sono quelli di “Italo” la compagnia ferroviaria privata che entro fine maggio attiverà un nuovo servizio da Trieste-Roma-Napoli con fermate a Monfalcone, Latisana e Portogruaro. E’ stato Luca Montezemolo, fondatore e presidente della società privata, a comunicare il nuovo collegamento al presidente Fedriga. Montezemolo ha ragionato con Ballico de “Il Piccolo” i motivi dell’investimento: «Ci auguriamo che Trieste diventi sempre più importante, dobbiamo intercettare un bacino d’utenza molto significativo composto da aziende importanti fra le quali anche Fincantieri e Generali». A significare la centralità triestina arriva anche la notizia del ministro Patuanelli che conferma la blindatura di oltre 400milioni di euri destinati allo sviluppo del porto. Conferma che è stata confermata ieri nelle audizioni del consiglio regionale in cui sono stati auditi i parlamentari friulani. Udine non pervenuta. Occorre dire che il ministro Patuanelli è uno che pedala, fa parte della cabina di regia del Pnrr, il piano di ripartenza, e non esclude che all’interno del Piano possa entrare anche l’impoegno economico per la velocizzazione della ferrovia Venezia-Trieste.

Udine, per ora, si limita allo zum-pa-pa-zum dei periferici. Oltre non si registrano notizie.