Milva è morta.

È morta a 81 anni Milva, una delle cantanti italiane diventati celebri tra gli anni Sessanta e Settanta, molto famosa anche all’estero, che nel corso della sua carriera era stata anche attrice.

Il vero nome di Milva era Maria Ilva Biolcati ed era nata a Goro, in provincia di Ferrara. La sua carriera, iniziata nei locali di provincia, avanzò molto in fretta dopo la vittoria di un concorso per esordienti organizzato dalla RAI nel 1959. Incise alcune delle sue canzoni più famose, come “Tango italiano” (che arrivò secondo a Sanremo nel 1962) e “Flamenco Rock”.

Negli anni Sessanta, Milva iniziò anche a recitare, diventando una delle attrici italiane più importanti per quanto riguarda le opere di Bertold Brecht, soprattutto sotto la direzione del grande regista Giorgio Strehler.

Parallelamente alla carriera teatrale, Milva cominciò inoltre a distinguersi per canzoni colte e impegnate, incise due dischi dedicati ai lavori di Brecht, Milva canta Brecht e Milva Brecht.

Milva reinterpretò spesso canzoni straniere, la più famosa delle quali fu probabilmente “Milord” di Edith Piaf, e incise anche molte sue canzoni in altre lingue, ottenendo un gran successo in Germania, Francia, Spagna e Giappone.