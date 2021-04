CazzoMatto Exxx…Polzive!!! Esplode la Primavera e sale la temperatura. Parte la corsa ai prodotti per il tiraggio. Viagra contro l’erba di capra. Esclusivo.

Venditti cantava “scopare bene…“ e con l’arrivo dei primi tepori la disciplina irrompe fra le ossessioni delle aperture. Purtroppo la pandemìa non ha aiutato e le tensioni hanno in qualche modo pregiudicato, in alcuni casi, l’ars amatoria dei puledri. Niente paura. Oggi la defaillance è compensata dagli “aiutini” che possono essere “nature” o chimici. Scienza e natura, una disputa che risale alla notte dei tempi e che si materializza anche nei giorni nostri con il vaccino. Il caso di oggi però è quello del tiraggio e delle alte prestazioni che al CazzoMatto vengono richieste. Nella caldissima domenica della Liberazione vi elenchiamo alcuni prodotti “nature” consigliati dagli esperti per mantenere alte le prestazioni. Una storia “laica” della trombata, non ideologica, ma interna a quella dell’evoluzione culturale. Iniziamo con:

Erba di capra cornuta: Questa pianta di origine cinese (Epimedium ) è forse il più famoso viagra naturale. In effetti il principio attivo che si ritrova in questa erba infestante, l’icariina, agisce come alcuni medicinali contro le disfunzione erettili ovvero interagendo a livello della fosfodiesterasi PDE-5 che viene inibita selettivamente.

Tongkat Ali: il viagra fatto in casa.

In alcuni paesi in effetti il Tongkat Ali è conosciuto come il viagra naturale che cresce in casa. Questo integratore maschile derivato dalla Eurycoma longifolia, un arbusto dell’Asia sud-orientale. agisce aumentando i livelli di testosterone

L’Argininina HCL: quando la disfunzione erettile è un problema fisico.

La L-Arginina è un amminoacido (presente anche in alcuni alimenti) che si ritrova in molti integratori sportivi o alimentari per via delle sue proprietà. In particolare è stato associato alla cura di problemi di erezione.

Cordyceps sinesis: é un fungo energetico che cresce in alta quota tra Nepal, Tibet e Buthan, molti lo considerano magico. Viene chiamato popolarmente Viagra dell’Himalaya.

Maca: ricarica la tua energia a letto. Anche la Maca si trova in molti integratori sportivi per la sua capacità di aumentare il testosterone nel corpo.

Serena repens: per chi soffre di eiaculazione precoce.

La pianta nota come Saw Palmetto (serenoa repens) era già nota ai nativi americani per gli effetti sul sistema urinario e riproduttivo. Alcuni studi mostrano gli effetti sulla durata dell’erezione e sulla potenza dell’orgasmo maschile.

Tribulus Terrestris: effetti sul testosterone.

Tribulus Terrestris Il testosterone è il più importante ormone sessuale maschile. Chi soffre di livelli bassi di testosterone potrebbe provare integratori a base di Tribulus Terrestris.

La lista dei rimedi naturali contro la disfunzione erettile appena presentata si compone di ingredienti autonomi e singoli principi attivi: l’uso combinato può aiutare ad avere un effetto più completo.