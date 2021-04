LegaFvg Exxx…Polzive!!! A Udine stasera si elegge il Garante dei detenuti. Fontanini, intortato da Martines, fa votare i leghisti il candidato del PD. Fedriga infuriato. Esclusivo

Stasera è convocato il consiglio comunale di Udine. Come primo punto all’ordine del giorno l’elezione del garante dei detenuti. 3 i candidati: Corleone, Croci e Leonarduzzi. I nipotini del IX° Corpus titino puntano su Corleone; i laici, democratici, atlantici e occidentali votano Leonarduzzi. Del varesotto Croci non si hanno notizie. Il sindaco leghista di Udine, l’impresentabile Fontanini, ha dato indicazione ai consiglieri di maggioranza di votare per il candidato del Pd. In realtà a ricordare ai consiglieri che Corleone non è effettivamente la scelta più opportuna è stato il vice sindaco Loris Michelini, l’assessore più impegnato della maggioranza, quello pedala da un capo all’altro della città.

La votazione arriva proprio il giorno dopo le celebrazioni della Liberazione e del periodo più tragico e drammatico per il Friuli, la guerra civile combattuta fra i filo-Jugoslavi della Garibaldi e i Democratici Occidentali della Osoppo. La storia ha certificato il fallimento del progetto antidemocratico dei garibaldini col crollo del muro di Berlino.

Oggi l’irriconoscibile Lega di Fontanini, col voto a favore di Corleone, si dichiara fiancheggiatrice delle squadriglie partigiane che uccisero i loro coetanei italiani solo perchè coltivavano gli ideali di libertà e Democrazia. La peggior pagina di Udine dopo la disastrosa gestione della Net con le dimissioni del direttore Fucccaro.