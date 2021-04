FigliuoloFriuli Exxx…Polzive!!! Allarme carenza primari nell’ospedale di San Daniele. Riccardi-Caporale ignorano, oggi è il giorno della propaganda. Esclusivo.

Cosa succede nell’ospedale di San Daniele? Da giorni la macchina propagandistica della sanità friulana diffonde dispacci sulle richieste che oggi il vice presidente Riccardi farà, riguardo ai vaccini, al commissario della Protezione Civile Generale Figliuolo. Non sono previste richieste per quanto riguarda il nosocomio di San Daniele. Ignorato. Il corteo autocelebrativo dei morti di fama raggiungerà Palmanova e poi salirà verso Gemona, il capoluogo della Pedemontana friulana che ha sfilato agli imbambolati della Comunità Collinare 〈i sindaci Asquini e Celotti〉, un centro vaccinale all’area geograficamente più favorevole, quella di San Daniele. L’individuazione di Gemona del Friuli come centro di somministrazione fiale, è una spia formidabile della disattenzione che l’assessore Videla-Riccardi e il neo direttore Caporale, dimostrano per la struttura sanitaria Collinare.

Da mesi nell’ospedale mancano le figure del direttore di Pronto Soccorso e di Terapia Intensiva, non è stato pubblicato nemmeno il bando. Il servizio di dietologia è assente da anni. Manca la figura essenziale dell’ortottista che si occupava anche di medicina scolastica, non c’è un pneumologo, presenza decisiva in periodi di Covid. La fisiatria è senza guida giacchè dal mese di dicembre il professionista è andato in pensione. Assente nefrologia, ginecologia e ostetricia a scavalco con Tolmezzo. Inoltre nell’ospedale di San Daniele non è stato correttamente risolto il problema dei degli accorpamenti dei reparti fra i due stabilimenti ospedalieri di Tolmezzo e San Daniele. Primari a scavalco e medici costretti al pendolarismo.

Il centro vaccinale a Gemona e l’autocelebrazione elettorale di oggi non fanno altro che confermare l’abbandono della struttura sanitaria di San Daniele. I neo eletti alla guida del territorio sanitario del Collinare, il sindaco di Coseano, Asquini che il sindaco di Treppo, Celotti, in silenzio. Sanità infetta, Regione Sudamericana.