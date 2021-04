CapitomboloLega Exxx…Polzive!!! Salvini mette in riga Letta. A Udine, Fontanini, Forza Tragica e ProgettoFvg, fanno accordi col Pd. L’ombra del crack Fingestim di Raggi sulla Net. Vidoni apre l’inchiesta. Esclusivo

Luca Vidoni, capogruppo di Fratelli d’Italia di Udine ha convocato urgentemente per lunedì 3 maggio la commissione per far luce sul caso delle dimissioni del direttore della Net. Il caso è la testimonianza di un totale disordine della Lega nel capoluogo friulano. L’unica forza politica di maggioranza che ha chiesto chiarimenti è stata quella del partito della Meloni, per il resto, sia Progetto Fvg di Bini-Zanolla che Forza Tragica di Savino-Barillari aprono la strada alla maturazione di uno dei più grandi magheggi che l’amministrazione del comune di Udine possa elaborare. Il crack della Fingestim di Mario Raggi si staglia all’orizzonte. La Net fornisce il servizio di raccolta rifiuti a circa una sessantina di comuni. Dal giorno delle dimissioni del direttore, i sindaci sono preoccupati. Da Cervignano a Chiusaforte, da Tarvisio a Rivignano-Teor e da Tavagnacco a Tricesimo, passando per Palmanova, il timore degli amministratori è che il presidente Mario Raggi, 24 voti alle ultime comunali e ospite sgradito a Fedriga nella lista per le regionali, tenti un blitz per diventare il dominus dell’azienda. In quanto a Fontanini, il sindaco è ormai totalmente imbambolato dai casini che sta inanellando uno via l’altro. Ieri sera è riuscito anche a fare accordi con il PD per tirare l’elezione di Franco Corleone a garante per i diritti dei detenuti. Ma non è finita. La tragedia udinese riesplode con un nuovo caso di disorganizzazione della struttura assessorile che fa capo ad Asia Battaglia, 53 voti. Il caso dei centri estivi ha dominato gran parte della seduta del consiglio comunale di ieri. Sia i biniani di Zanolla-Della Negra che i Forza Tragici di Savino-Cigolot apparivano come pugili suonati. Tornate nel Contado.

Domani il progetto Net targato Mario Raggi.