AllucinatiFriulani Exxx…Polzive!!! Dopo aver votato per Patrick Zaki, la Lega voleva conferire la cittadinanza onoraria a Totò. Il testo della mozione. Esclusivo.

Spunta una mozione esclusiva, di livello planetario che rivela la condizione 〈non di tutti〉 carnevalesca del personale politico che governa l’ex città più elegante del Nord. Si tratta di un documento in favore del calciatore Totò Di Natale in cui si spiegano le ragioni per conferire al calciatore la cittadinanza onoraria di Udine. In pratica, il presentatore consigliere di maggioranza, deve aver pensato che, al pari dello studente universitario Patrik Zaki, rinchiuso da più di un anno nelle carceri di Tora al-Balad alla periferia del Cairo e che è stata conferita ieri sera la cittadinanza onoraria, il sigillo dev’essere attribuito anche al calciatore dell’Udinese perchė “le sue foto riportavano sempre l’immagine della città nella quale ha vissuto e fatto crescere i suoi figli”. Nemmeno al circo si sognerebbero di accostare il dramma di Zaki a un calciatore. Eppure i disperati che fanno accordi col Pd per Corleone e si fanno randellare dall’opposizione su Net, corsi estivi, ex Dormisch e grandi eventi, hanno votato il Garante candidato dei nipotini del IX Corpus Slavo. Non tutti, poiché ieri è scoppiato il giallo dei 6 voti disancorati dal suggerimento del sindaco. Nella mattinata di oggi, il garzone di Vestaglia-Fontanini, colui che era al corrente delle dimissioni del direttore della Net, ha chiamato e minacciato coloro che avrebbero votato secondo scienza e coscienza e non fraccando il bottone a comando. La greppia prevale sul resto e, in questo senso, l’indice di gradimento per ProgettoFvg di Zanolla-Bini è sotto zero, costretti a votare il PD per fornire l’ossigeno all’assessore Falcone. Forza Tragica galleggia sulle nuvole delle poltrone. La Lega concentrata sul grande progetto Net da trasformare in holding di Mario Raggi-Laudicina. Fratelli d’Italia, unico partito degno di stare in consiglio e che ha capito la gravità delle dimissioni del direttore, ha convocato una commissione d’inchiesta per lunedì 3 maggio. Udine Luna Park nelle mani dei pallonari di Totò.