CarniaVuota Exxx…Polzive!!! Polverizzata l’asse Pd-Lega. Daniele Ariis rinuncia alla candidatura. Lino Not eletto con 15 voti presidente dell’Assemblea. Esclusivo.

Per la terza volta consecutiva l’assemblea dei comuni che compongono la neonata Comunità Montana della Carnia, non è riuscita ad eleggere il suo presidente. I due candidati che avevano avanzato le candidature sono stati arrostiti dagli incendi provocati dalle ancestrali divisioni alpine. Prima è toccato all’uscente Brollo, poi all’aspirante Daniele Ariis. Quest’ultimo stasera ha gettato la spugna dopo aver capito che il disegno dell’innaturale coalizione anti-Brollo, composta dalla Lega di Aurelia Bubisutti, dalle frange del PD, civici locali e spurie di Fratelli d’Italia, non gli avrebbe permesso di superare lo scoglio dei 15 voti. Un numero troppo risicato e rischioso che avrebbe solo generato ulteriori divisioni nell’arco alpino. Nel frattempo, l’assemblea è riuscita a eleggere Lino Not come presidente, ha totalizzato solo 15 voti, troppo pochi per essere il garante del nuovo ente. Not avrà il compito di convocare i delegati entro i prossimi 20 giorni per eleggere il presidente della Comunità della Carnia. Singolare e molto significativa la locandina fatta rinvenire all’ingresso della sede della Comunità di Tolmezzo. C’era scritto: «E’ arrivata la gallina dalle uova d’oro… Per chi?» Il riferimento ai compensi del direttore e dei membri del Comitato esecutivo era evidente. Una ragione del tormento carnico è quello dei compensi al presidente: 3.910 mila euri al mese. Una greppia insperata.