GreppiaPordenone Exxx…Polzive!!! L’autoeliminazione del sindaco Carli scatena la bagarre per le 2 presidenze delle Comunità: 3.130 euri a cranio e 950 ai membri. Esclusivo

Occidente contro Oriente. Il Tagliamento divide le indennità dei presidenti dei nuovi enti voluti dall’assessore Roberti. Tutto è scoppiato quando è stata diffusa la delibera di giunta regione Fvg che, in via preliminare, definisce i contorni dei compensi per i privilegiati che siederanno ai vertici delle due Comunità dell’area pordenonese. I nuovi presidenti tireranno una paga di 3.130 euri al mese più un rimborso forfetario di 400 mensili per le trasferte. I membri del comitato esecutivo invece intascheranno 950 euri a cranio e un rimborso forfetario di 200. Mangiatoia Friuli Occidentale. In questo senso vanno letti i petardi che sono esplosi in questi giorni attorno al sindaco di Maniago Andrea Carli che, in un impeto d’irragionevole orgoglio, ha sprecato oltre 10mila euri dei contribuenti per i suoi capricci localistici 〈ricorso al Tar perchè voleva andare a fare il dominus nell’area Ovest di Aviano〉 ed evitare la competizione con Spilimbergo. E’ finito randellato dal Tribunale. Quindi, dopo la famosa adunanza del 30 dicembre 2020 di Spilimbergo, l’area Pedemontana-Dolomitica del Friuli Occidentale è stata divisa in due Comunità: da una parte la fascinosa ed esuberante “Magnifica Comunità di Montagna Dolomiti Friulane”, composta dagli indipendentisti locali e dall’altra la “Comunità di Montagna delle Prealpi friulane orientali”, ovvero quella di Spilimbergo che, per capirci, è quella che ha risucchiato anche il comune di Maniago del sindaco Carli.

Il dato clamoroso esplode proprio in questo nuovo ente dove ci sono buone possibilità che Demis Bottecchia, sindaco di Fanna comune di 1.500 abitanti, possa governare l’intera vallata che comprende municipi come Spilimbergo e Maniago.

In quanto alla “Magnifica Comunità” degli indipendentisti pordenonesi, il comando potrebbe finire nella mani di Ilario De Marco, sindaco di Aviano comune di oltre 8 mila abitanti. Le indennità per loro sono di tutto rispetto pur se inferiori di circa 1.000 euri rispetto a quelle delle due comunità friulane. Carnia e Collinare.

Sulle basi di questi nuovi assetti amministrativi il consiglio regionale, su impulso dei leghisti Calligaris e Turchet, ha prorogato alcune scadenze relative alle funzioni che i comuni aderenti ai nuovi enti vorranno cedere. Sullo sfondo appare l’incubo dell’elezione del presidente della Comunità della Carnia che, per la terza volta consecutiva, l’assemblea non è stata in grado di eleggere.