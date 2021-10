SanDanieleViolenta Exxx…Polzive!!! Sconosciuti tirano uova contro la sede dell’associazione Scriptorium. La condanna del sindaco e del presidente.

Verso le 9 di ieri sera, giovedì 14 ottobre, alcuni scalmanati hanno lanciato delle uova contro la sede dell’associazione Scriptorium di via Udine a San Daniele del Friuli. Pronta la condanna del sindaco Pietro Valent e dei vertici della compagine presieduta da Roberto Giurano. L’episodio potrebbe essere collegato alle recenti polemiche che si sono scatenate attorno alla questione del bando di affidamento del servizio di gestione del museo e le contestazioni di una parte del centrosinistra che non accettava alcune condizioni contenute nel bando. In precedenza il servizio veniva affidato direttamente all’associazione culturale “Vivi il Museo”.

In questa polemica si sono inseriti anche esponenti di Fratelli d’Italia che spalleggiano l’opposizione in consiglio comunale in funzione anti Valent. Ecco le dichiarazioni:

“Questa sera con tanto dispiacere abbiamo trovato le finestre della nostra sede sporche di uova marce che qualcuno ha pensato di lanciare sulla finestra accanto al portone di ingresso. Molto strana questa coincidenza successa proprio in concomitanza agli ultimi avvenimenti. Denunciamo questo atto vile e lo porteremo a conoscenza di quante più persone possibile e nelle Sedi più appropriate. A questo porta quella politica dell’odio e della discordia portata avanti da dei miseri personaggi che altro non fanno che incitare al disprezzo e che visto i progetti di inclusione sociale che lo SCRIPTORIUM, ormai da tempo sta portando avanti non vorremmo che tali gesti siano volti soprattutto all’odio e al disprezzo del diverso. Domani puliremo le nostre finestre e se vorrete potrete sporcarle ancora e poi ancora e poi ancora, ma sappiate che non ci fermeremo e tutti i nostri progetti andranno avanti. Se gettare uova contro delle finestre vi fa sentire meno falliti, fatelo pure perché noi alla violenza rispondiamo con la tolleranza”.

Queste invece sono le dichiarazioni del sindaco di San Daniele, Pietro Valent:

«Indignato per questi piccoli omuncoli che se la prendono con una Associazione di Promozione Sociale che in mille maniere cerca di promuovere l’inclusione sociale delle persone, soprattutto quelle meno fortunate o con qualche problema in più e che si è sempre distinta per essere aperta, accogliente e propositiva verso chiunque.

Purtroppo c’è qualcuno che alza i toni, anche in consiglio, e che usa in malo modo parole utili solo a costruire congetture ed illazioni gratuite al solo scopo di gettare discredito su San Daniele come nell’articolo di oggi sul MV dove si chiama in causa l’Amministrazione e guardacaso Scriptorium. Articolo nel quale la minoranza grida all’illegittimità in modo superficiale ed incompetente, provocando il rischio di un grave danno all’immagine dell’ente nei confronti dei cittadini. La procedura di affidamento del servizio di gestione del museo e’ un appalto perfettamente legittimo come ampiamente relazionato in consiglio comunale – di cui si può ascoltare la registrazione audio – dal Segretario comunale e che nulla a a che fare con la precedente convenzione il cui procedimento era stato revocato in quanto non consentiva di raggiungere l’obiettivo di una gestione efficiente della struttura. Museo che dopodomani (sabato 16 ottobre) riaprirà con una bella mostra fotografica sul Dante!».