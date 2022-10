WalaceBahia Exxx…Polzive!!! Il centrocampista dell’udinese esce di strada alle 3 di notte a Udine. L’auto va fuoco, salvo. Oggi pomeriggio si è allenato con la squadra.

Come mai un calciatore di serie A era ancora in giro alle 3 di notte? Forse Souza Silva Walace pensava di farla franca e comunque gli è andata da dio. Stanotte verso le tre il centrocampista della squadra che fa sognare il Friuli si è capottato con la sua Audi a in Viale Venezia a Udine in una delle rotonde in costruzione che Fontanini vuole completare prima delle elezioni. Forse non l’ha vista o forse non era ben segnalata. Fatto sta che Walace l’ha presa in pieno e il bolide è carambolato sull’aiuola spartitraffico. La vettura ha preso fuoco ma l’atleta è riuscito a sgattaiolare dall’abitacolo e a mettersi in salvo. Questo pomeriggio l’Udinese di nuovo al lavoro per la prima seduta settimanale in vista della Lazio. Al Bruseschi presenti quasi tutti gli effettivi. Unico assente Becao, alle prese con un affaticamento muscolare. Presente anche Walace, uscito incolume dall’incidente accaduto questa notte alle 3 in viale Venezia.