LignanoBaccano Exxx…Polzive!!! Il primo comune che dopo 3 mesi fa un rimpasto. I Benitos conquistano un assessore: Portello al posto del dimissionario Brini. Sesto assessore Marco Donà.

Isabella Portello (Fratelli d’Italia, presente in aula per le comunicazioni del sindaco) prende il posto del dimissionario Massimo Brini; Marco Donà (Forza Italia, quota Salvatore Benigno) entra come sesto assessore in virtù dell’esito elettorale che ha visto Forza Italia primeggiare rispetto alla coalizione. La giunta del sindaco di Lignano Laura Giorgi da domani sarà così composta: Manuel La Placa; Giovanni Iermano; Marina Bidin; Alessio Codromaz; Marco Donà e Isabella Portello. L’innesto di quest’ultima ha consentito il rispetto delle quote rosa e l’ingresso di Donà nell’esecutivo: 3 donne e 4 uomini. Portello deleghe alle attività produttive; Donà ai lavori pubblici. É stato nominato alla gestione delle farmacie comunali, l’udinese Tommaso Ponti (quota G3nerazioni) già presidente di Udine Mercati.

Come previsto dall’ordine del giorno del consiglio comunale di stasera, il sindaco Laura Giorgi ha comunicato all’aula i termini del 1°rimpasto di giunta della maggioranza del comune di Lignano dopo soli 3 mesi. Massimo Brini, secondo rimbalzi lagunari, si sarebbe “sacrificato” a giugno come assessore per questi primi mesi di mandato in attesa di trovare una sistemazione più gratificante dopo oltre 30 anni di amministratore a Lignano. E oggi ha rimesso le deleghe. Sul fondatore di Forza Lignano si erano costruite ipotesi di sistemazioni in alcune partecipate regionali; era emersa l’idea dell’interporto di Cervignano, di fatto ancora nelle mani del sindaco di Latisana Lanfranco Sette (Fratelli d’Italia), ma nulla di certo. Brini non ha fretta. In quanto ai Benito Remix, dopo l’insoddisfacente risultato di giugno, il partito viene oggi premiato con la poltrona a Isabella Portello. Sulla questione Carlo Teghil, il consigliere comunale caricato di pesantissime deleghe (bilancio, patrimonio e tributi) nulla è trapelato. Per ora, ma solo per ora, l’ex assessore provinciale non ha rivendicato alcuna pretesa giuntale.