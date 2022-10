LignanoBaccano Exxx…Polzive!!! I Fratelli di Poltrona bussano alla porta del sindaco: con un consigliere vogliamo un assessore. In corsa anche Donà e Teghil. Brini verso un nuovo incarico.

Stasera, durante i lavori del consiglio comunale straordinario, il sindaco prenderà atto del risultato dei Benito-Remix alle ultime comunali: 1 consigliere eletto (Flavio Prati, 30 voti) e ultimo partito della coalizione (6,8%). Seppur in virtù di una scarsa rappresentanza, Fratelli d’Italia punta ad ottenere un posto in giunta (Udine docet), costringendo l’esecutivo ad allargarsi a 6 assessori dei 5 attuali: La Placa, Iermano, Marina Bidin, Massimo Brini e Codromaz.

I tempi sono maturi visto che i rapporti fra sindaco e Fratelli d’Italia affondano all’estate scorsa quando il primo cittadino non ha voluto mancare alla presentazione dei candidati al Parlamento celebrata a Lignano. Si tratta di sistemare la patriota Liliana Portello (9 voti) in giunta. La rocambolesca operazione nasce dall’esigenza dei Benito-Remix di occupare i posti strategici nelle amministrazioni pubbliche e portarsi avanti col lavoro in vista delle regionali. Incastro facilitato dal passo indietro di Massimo Brini, elemento centrale e decisivo per la vittoria della Giorgi, che potrebbe abbandonare l’assessorato per lasciare spazio alle altre forze politiche che hanno contribuito alla vittoria come Forza Italia che è il primo partito della maggioranza: 12%. Oggi le pesature degli azzurri sono penalizzate c’è soprattutto Marco Donà (secondo degli eletti in Forza Italia) che aspira ad entrare nell’esecutivo magari al posto di Brini. Pur con questa ipotesi, le tensioni non sarebbero mitigate, giacché resta in ballo la questione Carlo Teghil (Forza Italia) al quale la sindaca gli ha rifilato deleghe estremamente pesanti, da super assessore: Bilancio, Tributi e Patrimonio. Inevitabile che un carico di lavoro simile non possa rimanere in capo a un semplice consigliere. Stasera il sindaco scioglierà la riserva con un occhio a fine agosto.