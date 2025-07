SalviniSuiGradini Exxx…Polzive!!! I PM di Open Arms portano benzina alla Lega. Non si arrendono all’assoluzione di Salvini, che farà il martire, per il caso della nave. La Procura ricorre in Cassazione. Tutto senza senso. Eja Eja LegaMotosega.

Non c’è che dire, una triste storia indegna di un paese civile dove i PM impugnano una sentenza di assoluzione. La Procura di Palermo ha deciso di opporsi alla sentenza che aveva assolto Matteo Salvini, leader della Lega ed ex ministro dell’Interno, dai reati di sequestro di persona e rifiuto di atti d’ufficio. La vicenda riguarda la nave Open Arms e il mancato sbarco di migranti nell’estate del 2019. Il procedimento di ricorso è stato avviato tramite un “ricorso per saltum”. Questo strumento legale permette di bypassare il giudizio d’appello e richiedere direttamente un pronunciamento della Corte di Cassazione. Dura la reazione del ministro delle Infrastrutture: “Ho fatto più di trenta udienze, il Tribunale mi ha assolto perché il fatto non sussiste riconoscendo che difendere i confini non è un reato. Evidentemente qualcuno non si rassegna, andiamo avanti: non mi preoccupo”. I pm ritengono che l’Italia avesse l’obbligo di assegnare alla nave Open Arms un porto sicuro per far sbarcare i migranti soccorsi. Con questa interpretazione, gli inquirenti hanno scelto di rivolgersi alla Cassazione per ottenere una revisione immediata del verdetto. A firmare la richiesta sono stati il procuratore Maurizio De Lucia, l’aggiunto Marzia Sabella e la sostituta Giorgia Righi.