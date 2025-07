RobertiSuiComperti Exxx…Polzive!!! Siluri atomici fra Honsell, Serena Pellegrino e Roberti sugli aumenti salariali dei dipendenti comparto unico Fvg. L’ex sindaco: “L’assessore non deve nascondersi dietro i sindacati”. Replica il leghista: “Spara numeri senza cognizione di causa. Pura demagogia e voglia di apparire ad ogni costo”.

E’ il gran giorno dell’assessore Roberti che ha staccato misure importanti per i dipendenti del comparto unico Fvg, poi stralciate a causa di alcune riserve del sindacato. “La norma che permetteva di garantire il welfare per un valore del 2% a tutto il Comparto Unico del Friuli Venezia Giulia e incrementava il salario del 7,5% è stata stralciata dagli emendamenti d’Aula in sede di assestamento di Stabilità: frutto dell’ incomprensibile ed irresponsabile atteggiamento di alcune organizzazioni sindacali che pregiudicano un lavoro durato mesi e fatto di confronto tra le parti sociali, tecnico e contabile”. Per le opposizioni i ritocchi non sono adeguati ai tempi. Osserva Honsell di Open Fvg. “È inaccettabile che, a fronte di un’inflazione stimata almeno al 14%, l’assessore Roberti proponga un aumento solamente del 7%, di due decimali sul welfare e poi mandi tutto all’aria perché i sindacati non si dicono entusiasti. Roberti non deve nascondersi dietro i sindacati. L’aumento previsto – ribadisce Honsell – non richiede una firma sindacale. Il contratto 2022-24 non è, infatti, nemmeno in bozza e anche questo è inaccettabile”. Sul tema interviene anche la consigliera Serena Pellegrino: “Esprimo profonda preoccupazione e dissenso per la decisione dell’assessore Roberti di non presentare la norma che avrebbe garantito un incremento salariale del 7,5% e un welfare del 2% per i dipendenti del comparto unico del Friuli Venezia Giulia. Questa scelta, motivata dall’assessore come conseguenza di un mancato accordo con alcune organizzazioni sindacali, rappresenta un duro colpo per oltre 12mila lavoratori e lavoratrici dell’ente Regione e degli enti locali, che meritano riconoscimento e tutela. L’assessore Roberti non faccia scaricabarile sulle organizzazioni sindacali e si prenda la responsabilità politica di migliorare le condizioni salariali dei lavoratori”. Così l’esponente della minoranza. Pronta la replica dell’assessore Roberti: “Sull’inevitabile stralcio della norma che in assestamento di Stabilità sarebbe intervenuta su aumenti salariali e welfare nel Comparto Unico all’irresponsabilità di alcuni sindacati si è aggiunta certa politica in un pomeriggio in cui sono stati sparati numeri senza cognizione di causa: a questo gioco non voglio partecipare. A me interessa il risultato da mettere nelle tasche dei lavoratori del comparto per il prezioso lavoro che fanno, col cuore in pace per non aver preso per i fondelli nessuno per un facile consenso. Spero – ha concluso Roberti – che un giorno in tutta la politica e in tutto il sindacato prevalgano il ragionamento e la conoscenza dei limiti sulla demagogia e la voglia di apparire a ogni costo”.