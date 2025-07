PreoneSulGroppone Exxx…Polzive!!! Carnia pirotecnica. Un consigliere comunale: “Succhiati circa 500mila euri di soldi pubblici per realizzare lo spogliatoio di un campo di calcio della squadra locale che non c’è”. Si ricorre al sotterfugio della categoria “amatori”. Ma sono senza giocatori!

In previsione dell’investimento, il comune di Preone ha già stanziato oltre 50mila euri solo per il progetto di realizzazione di nuovi spogliatoi e servizi per il completamento del campo di calcio comunale; previsto un investimento complessivo di oltre 500mila euri (fonte consigliere comunale locale). Ma sull’opera si sente odore di bruciato lontano un miglio. A partire dalla costruzione dell’impianto. Un’opera inutile per via del fatto che a Preone la squadra di calcio non c’è. In principio funzionava la formazione degli amatori che adesso non competono più. Da ricordare che, relativamente alle strutture sportive, in questo caso di calcio, vige una clausola che stabilisce che per costruire un campo sportivo il richiedente deve avere in attività una squadra. Il Preone ha iscritto la propria nel campionato “Amatori” cui però è sprovvisto della materia prima: gli atleti e, per poter partecipare alle gare, chiede continuamente in prestito pallonari alle altre squadre per raggiungere il numero regolamentare di 11 calciatori e partecipare alle partite. Per esempio, si presentano in 8 e ne chiedono 3, in 9 e ne chiedono 2. Ora verrà costituita la “Nuova Edera“, che fa capo al comune di Enemonzo e, per giustificare lo spreco di danaro pubblico, si fonderà col Preone che finalmente potrà avere il suo campo sportivo senza una squadra di calcio. In compenso, per capire la notevole strategia dei pensatori carnici, l’impianto è stato costruito completamente in battuta di sole. D’estate ci vorrà una centrale elettrica dedicata solo per rinfrescare l’erba.