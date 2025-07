AspSulRasp Exxx…Polzive!!! Si poteva salvare l’Asp Moro di Codroipo? Dietro il dissesto un folle gioco di potere per il predominio del Friuli tra Fratelli d’Italia Pordenone e Forza Italia. Riccardi aveva commissariato l’azienda per salvarla da una gestione poco chiara. Ci voleva rigore nei conti.

Poco più di un anno fa, su queste pagine si dava notizia della proroga del commissariamento della tormentata Asp Daniele Moro di Codroipo e il conferimento dell’incarico all’avvocato Francesco Maiorana (presidente ASP di Spilimbergo). Il commissario precedente, Guarneri aveva già compiuto un grosso lavoro: salvato l’azienda dalla catastrofe contabile grazie a un risanamento importante; una complicata rinegoziazione e stabilito un piano di rientro. Quando Guarneri è arrivato Codroipo, l’azienda marcava circa 8milioni di euri di passività. Grazie all’intervento di Riccardi, intervenuto per tutelare ospiti, famiglie, lavoratori e fornitori, l’azienda venne salvata. Nessuna ingiunzione di pagamento e ripresa normale dell’attività. Va detto che l’azienda è stata penalizzata da 10 anni (2011/2021) di scorribande finanziarie incredibili. Erano i tempi in cui i presidenti di Cda che venivano sostituiti come birilli. Il primo ad andarsene, capendo che tirava una brutta aria, fu Thierry Snaidero. Poi seguirono altri, Frappa, D’Antoni, La Tona, Molaro, fino a Giovanni Castaldo, che ha denunciato il dissesto contabile dell’Asp chiedendo l’intervento di un commissario. Un anno fa l’impegno economico della Regione e dell’assessore Riccardi. Quest’ultimo aveva chiesto più rigore e meno opacità nei documenti contabili. Solo che dietro le quinte delle misure “SalvaAsp” si consumava una lotta di potere finalizzata al predominio politico del Medio Friuli. Il basista codroipese girava le spalle all’assessore Riccardi per abbracciare l’esponente di Fratelli d’Italia Luca Ciriani che aveva mire espansionistiche in provincia di Udine. La casa di riposo si poteva salvare?