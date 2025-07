Antonella Eloisa Gatta è già con la testa oltre il 2025 e pensa all’evoluzione, in positivo, dell’impegnativa esperienza amministrativa col deludente De Toni. Fra poche ore (alle 11) al caffé Caucigh di via Gemona a Udine la capogruppo del misto presenterà “Costruire Futuro Giovani” e il “Progetto Youd in azione”.