SaloneDelLibro Exxx…Polzive!!! Furio Honsell incenerisce i reazionari del centrodestra friulano: Inscenato un processo al negazionismo sull’esclusione della Kappa Vu a Torino.

Il caso dell’esclusione della casa editrice Kappa Vu al salone del Libro di Torino è stato, in mattinata, al centro del dibattito in consiglio regionale. L’assessora alla cultura Gibelli ha tentato di rispondere all’interrogazione dell’ex sindaco di Udine Honsell che ne aveva chiesto le ragioni dell’esclusione. Un fatto gravissimo sul quale l’ex Rettore, volterianamente, osserva:

“L’ assessore si è arrogata il diritto di decidere chi tra gli editori regionali fosse a suo dire “meritevole” di poter essere ospitato e chi invece andava censurato! Riteniamo questo atteggiamento molto grave perché i soldi impiegati per l’acquisizione degli spazi a Torino sono soldi pubblici, e non è possibile creare uno svantaggio a qualcuno se non a valle di un bando – continua Honsell – l‘assessore ha letto alcuni titoli pubblicati da “Kappa Vu” che ha unilateralmente e, soprattutto, soggettivamente ritenuto sufficienti per bollare come negazionista del dramma delle Foibe una casa editrice. Riteniamo preoccupante che venga inscenato in modo così sommario un processo di negazionismo, emanata una sentenza e comminata una pena ad una casa editrice che, non solo non può essere in alcun modo definita negazionista, ma che opera in svariati settori dalla poesia alla narrativa oltre alla storiografia della resistenza e delle complesse vicende del confine orientale. Penso che ben altre – osserva l’ex rettore – sarebbero dovute essere le parole usate dall’Assessore: intendo sottoporle a valutazione perché le giudico poco rispettose, se non apertamente offensive nei confronti di un’impresa culturale regionale”.

E’ un gran giorno per la politica regionale: il ritorno dell’Illuminismo friulano contro i reazionari del pensiero medievale del centrodestra. La differenza fra il pensiero laico, Occidentale, Atlantico e i seguaci oscurantisti di Visegrad. In questo senso, non è un caso che l’ex rettore guardi con interesse al percorso di Dipiazza (…).Chissà.