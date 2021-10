MangiatoiaFriulana Exxx…Polzive!!! La regione paga il direttore dell’ARPA in pensione dal 1°giugno. Il Pd interroga, l’assessore si balocca.

Il 7 ottobre scorso Leopost aveva riportato la notizia di Stellio Vatta che, seppur in pensione, continua a tirare la mesata (12 mila€/mese). Il Pd ha presentato oggi in consiglio regionale un question time rivolto all’assessore all’ambiente Fabio Scoccimarro per avere chiarimenti sull’esclusivo privilegio. La situazione giuridica del dottor Stellio Vatta, direttore generale dell’ArpaFvg è modificata in quanto dal 1° giugno 2021 il dirigente si trova in quiescenza. In pensione

L’incarico gli era stato conferito con decreto del presidente della Regione Fedriga il 1°luglio del 2019 con scadenza il 31 dicembre del 2022. Iacop e Moretti oggi hanno interrogato l’assessore competente Scoccimarro per sapere cosa intendesse fare giacchè il dispositivo di legge del 2012, relativo alle cariche di società partecipate o agenzie, prescrive il divieto per le pubbliche amministrazioni di conferire incarichi direttivi, dirigenziali e cariche in organi di governo, a soggetti già lavoratori pubblici o privati collocati in quiescenza. Confermato che il dirigente è in pensione l’assessore oggi non ha risposto nel merito e si è arrampicato sul contorno scivoloso delle: “opportune verifiche e valutazioni rispetto alla situazione che si è creata e alle circolari esplicative e alla giurisprudenza…”.

In pratica nessuno si era accorto che Vatta era in pensione e che c’è una norma che vieta di riconoscergli il compenso. Fedriga invece continua a pagarlo.

Per questo motivo gli esponenti del PD osservano: «Seppur in pensione da giugno, fino a tutto settembre il direttore dell’Arpa Fvg ha percepito il compenso che, per legge, non gli spettava. Un fatto tutto da chiarire e del quale la Regione, alla quale spetta la vigilanza sull’ente, ha riscontrato solo a inizio ottobre. A coronare una situazione imbarazzante è il fatto che a oggi l’Arpa è senza una guida». Lo afferma il consigliere regionale Franco Iacop (Pd) a margine della risposta all’interrogazione attraverso la quale chiedeva quali sono le azioni intraprese dall’Amministrazione regionale nei confronti della situazione del direttore generale di Arpa Fvg, in quiescenza dal primo giugno 2021, rispetto all’applicazione del DL 95/2012.

«…Le domande che sorgono sono diverse, a partire dal perché la Regione non sia intervenuta prima, al fatto che Arpa non ha quindi comunicato l’avvenuto pensionamento. Sul tema, abbiamo chiesto alla direzione centrale Ambiente l’accesso agli atti di tutta la corrispondenza intercorsa tra Regione e Arpa proprio per capire come sia potuto accadere un fatto di gravità assoluta anche in termini di responsabilità politica. Dovessero ricorrere gli estremi, non esiteremo a segnalare un tanto alle autorità competenti».