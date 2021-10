CaligoTamponi Exxx…Polzive!!! I Carabinieri sospendono l’attività del poliambulatorio NoVax di De Monte-Gori di Udine. Mancano autorizzazioni. Era già stato segnalato all’Ordine dei Medici

I Carabinieri del Nas di Udine hanno sospeso l’attività di esecuzione dei tamponi nell’ambulatorio Pass di via Duino e intestato a Cinzia Gori, moglie del direttore della Sores Amato De Monte. Secondo i militari, la struttura sanitaria non sarebbe in possesso delle autorizzazioni sanitarie che altri studi medici possiedono. La contestazione dei Carabinieri trae spunto dalla norma che prevede che i punti di prelievo, per essere autorizzati a svolgere l’attività, devono essere collegati a un laboratorio che viene attivato in caso di positività del paziente. L’ambulatorio Pass di Udine ne è sprovvisto, da qui la sospensione dell’attività di esecuzione dei tamponi. La struttura sanitaria di Cinzia Gori-Amato De Monte era già balzata agli onori delle cronache alcuni mesi fa quando la segnalazione di un cittadino aveva fatto scattare le indagini da parte dell’Ordine dei medici sullo studio privato Pass di Udne che eseguiva prestazioni chirurgiche in regime di Lockdown. Lo ha scoperto un paziente che aveva fissato presso la sede udinese un appuntamento per un trattamento di chirurgia estetica.