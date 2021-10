MangiatoiaEinProsit Exxx…Polzive!!! Ai tarvisiani non bastano i soldi concessi dalla regione per le abbuffate in città: Chiesti ulteriori 150mila euri agli udinesi.

Nel 2019, su impulso dell’assessore Bini, la regione concesse ai tarvisiani 210mila euri di contributi per “Ein Prosit 2019”. Quest’anno ancora non si sa. Top secret. Si sa però che i soldi che la regione ha destinato per l’edizione “Ein Prosit2021″ a Udine, non basteranno.

I capricci dei tarvisiani costano salati e pantalone paga per la grande abbuffata che anche quest’anno si celebra a Udine.

I mangiaufo del Consorzio, dopo aver intortato l’assessore Bini e il presidente Fedriga, si sono accorti che i fondi non bastavano e hanno coglionato il povero sindaco di Udine che si è messo a novanta gradi e ha concesso agli organizzatori ulteriori 150 mila euri così suddivisi: € 90.000,00 (novantamila/00) più IVA, a parziale copertura degli oneri di organizzazione dell’evento; libero accesso negli spazi della Chiesa di San Francesco, Palazzo d’Aronco (salone del Popolo, sala e antisale Ajace), Palazzo Morpurgo (sala Valle), Piazza Libertà (plateatico), Piazza Primo Maggio. Fontanini si assume gli oneri per la concessione delle sedi Comunali valutando un mancato introito pari a € 11.000,00. Mette in conto a Pantalone il pagamento delle spese per la custodia ed il servizio AGE delle stesse e il servizio smaltimento rifiuti per un importo non superiore a € 21.000,00: Totale circa 150mila euri. Il sindaco consegna ai tarvisiani i gioielli del patrimonio comunale malgrado, nell’edizione del 2019, siano stati riscontrati diversi danni alle pareti e pavimenti nelle seguenti sedi museali: Chiesa di S. Francesco, Casa Cavazzini, Castello dei Civici Musei, bagni e antibagni di Palazzo D’Aronco, tavoli presenti a Palazzo Valvason Morpurgo. Nei casi, si é dovuto procedere al ripristino di alcune pareti del Castello e di Casa Cavazzini attraverso un’accurata pulizia, raschiatura e tinteggiatura delle zone danneggiate. Oltre alla rimozione delle macchie di vino. Dopo la ricognizione dei danni é stata inviata una richiesta di risarcimento all’Assicurazione UnipolSai in data 7 novembre 2019, la Compagnia Assicurativa del Consorzio, riconosceva il danno per un importo totale di € 6.076,00. Mentre per il danneggiamento dei tavoli, i lavori e le forniture i danni erano quantificati in complessivi € 1.146,80, si trattava di 5 piani di tavoli danneggiati durante l’evento Ein Prosit 2019.