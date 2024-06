SalisVerdi Exxx…Polzive!!! Dopo la corruzione elettorale Udine travolta dalla sbornia elettorale per l’elezione della cacciatrice dei nazisti. La militante Iacolano sventola la bandiera durante i lavori di commissione. Il presidente Mansi del PD approva.

A Udine i Verdi non hanno ancora smaltito gli effetti della sbornia elettorale per il risultato ottenuto alle ultime europee. L’elezione della “cacciatrice dei nazisti” deve aver dato alla testa ai simpatizzanti del noto Soumahoro meglio conosciuto come karibù. E così stasera, durante i lavori della commissione “Territorio Ambiente” del comune di Udine, la devota di Ilaria, Sara Iacolano, dipendente comunale, si è presentata con la bandiera del suo partito ben in evidenza mentre si discuteva di passaggi a livello. Il presidente Mansi, a corto di galateo istituzionale ed eletto consigliere comunale in quota PD, ha lasciato fare, nessun richiamo di fronte ad una disgustosa esibizione a sfondo politico in una sede istituzionale “terza” come la commissione. Indignazione tra i presenti che sono impalliditi di fronte allo sventolar del drappo. Vidoni, Govetto, Patti, il vice presidente Michelini, il saltafossi Salmé, Manzan, Cainero, Scalettaris e Di Lenardo. L’Alleanza Verdi Sinistra, dopo aver assorbito i 5 Stelle triturerà anche il PD. A Udine si respira un clima di sbornia elettorale dopo i presunti casi di corruzione elettorale. Rimbomba tra il palazzo e via Lovaria il tintinnar di manette che tanto affascina Bonelli e Fratoianni.