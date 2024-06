ErezioniDiElezioni Exxx…Polzive!!! I berluscones festeggiano al Ramandolo di Udine la neuro deputata Savino-Parcheggino. Patrizia Pauletig, già badante di Vestaglia-Fontanini la più votata a Grimacco (Ud), sarà vice sindaco di Iurman.

Il tambureggiare delle feste di chiusura e degli eletti è ancora rumoroso. I brindisi sono l’occasione per riflettere sui nuovi scenari e i prossimi appuntamenti. Malgrado il pessimo risultato (Fvg 7%), Forza Italia ambisce a riprendere in mano il boccino in seguito alla lenta evoluzione che sta maturando fra gli alleati del centrodestra. Con la probabile elezione, di risulta, dell’assessora di Trieste Sandra Savino (“parcheggino” vedi leopost) al parlamento europeo, Forza Italia assume in Friuli un peso significativo cui gli alleati dovranno tener conto sui rispettivi tavoli. Di questo si è parlato ieri sera al “Ramandolo” di Udine all’incontro con l’assessora cui hanno partecipato Riccardi, Novelli, Molinaro (Forgaria), Carlantoni, Vignotto, Viscardis, Pitton, Pozzo, Bergagna e altri. Savino-Parcheggino attende l’ufficialità della proclamazione, poi da neuroparlamentare e da coordinatrice dovrà tentare di risvegliare Forza Italia che si trova drammaticamente sulla via del tramonto. Non si sa come, visto che fino ad oggi, oltre a ricordare Silvio in rete, parcheggiare in divieto di sosta e non aver battuto ciglio sulla valanga di euri del PNRR finiti nella greppia del CNEL (Brunetta e, in sede locale, Tilatti), non si registrano grandi pedalate. Nelle città capoluogo del Friuli le urne hanno restituito un partito totalmente sbrindellato e abbondantemente sotto il 10%. Sempre più Tragica. Le ustioni di Grado, Pasian di Prato, Aquileia, solo per dirne tre, hanno incenerito gli azzurri. Un esponente di livello della provincia di Udine ritiene che ormai convenga passare con i Conservatori di Fratelli d’Italia piuttosto che fare la muffa in un partito le cui sorti le stabiliscono Savino e Riccardi. E alle viste già s’intravedono i posizionamenti per il post Fedriga. Riguardo gli ultimi petardi esplosi sul terreno delle comunali, da registrare l’elezione di Patrizia Pauletig a consigliera comunale a Grimacco. La già badante dell’ex sindaco di Udine Fontanini, è stata la più votata e il sindaco David Iurman ne terrà sicuramente conto. Si prospetta per lei un futuro da vice sindaco.