MovimentoScoglionamento Exxx…Polzive!!! Volano gli stracci in casa 5 Stelle Fvg. La coordinatrice Danielis convoca l’assemblea per stasera alle 18.30. Gli iscritti: Dopo la pitturata delle europee, siamo sorpresi che non si presenti dimissionaria. Il mancato raccordo fra l’attività dei “regionali” e la base. E’ bufera a 5 stelle De Luxe.

Le basterà l’elmetto di fortuna?

La temperatura è altissima e la tensione si taglia con la sciabola. Elena Danielis, coordinatrice regionale Fvg dei 5 Stelle, ha convocato per stasera alle 18,30 l’assemblea degli iscritti. Come da prassi grillina il vertice di terrà sulla piattaforma on line dove è obbligatoria l’iscrizione. L’ordine dei lavori è stabilito dalla stessa dirigente: la riunione non potrà durare più di un’ora (!!!) e 4 sono i punti in discussione:

a) riflessioni della Danielis; b) osservazioni dei provinciali; c) osservazioni degli attivisti; d) prossimi obiettivi. I mugugni si alzano dal Livenza al golfo di Trieste. Visto che in televisione (Telequattro) la coordinatrice ha ammesso che «sono stati fatti degli errori in questa campagna per le europee», la maggior parte dei grillini friulani si aspetta che abbia almeno la cortesia di annunciare le proprie dimissioni per il certificato fallimento del suo mandato. I risultati sono impietosi: non è stato eletto nessun deputato a rappresentare in Europa il cuore pulsante dell’Italia (Veneto, Lombardia, Emilia Romagna). Com’è possibile contingentare i tempi in soli 60 minuti di un’assemblea i cui temi sono decisivi per la sopravvivenza del movimento? Ma gli eredi di Grillo lamentano anche poco dialogo fra i “regionali”, ovvero Capozzi e Sergo e la base. Non c’è alcun confronto su temi importanti: Tagliamento; legge elettorale; gestore unico dei servizi e linea politica non conosciuta. Tutto si dovrà risolvere in poco più di un’ora. Inspiegabile la scelta di stringere i tempi di un’assemblea in poco più di un’ora. Per “stare dalla parte giusta” è forse troppo poco. Danielis sulla graticola.