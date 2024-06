AveMotonave Exxx…Polzive!!! Poteva essere una tragedia. Da dove è entrata l’acqua nella motonave Audace se non c’era la falla? Gli esperti gradesi lo spiegano: la prua deve essere alta! Il confronto con i pescherecci di una volta. Chi ha affidato il servizio di trasporto della linea Trieste Grado alla Vidali?

In un’area a rischio bora e raffiche controvento che portano le onde del mare a riempire un mezzo in acqua, ti salvi solo se hai la prua alta. Come insegnano i pescatori gradesi e i loro pescherecci. Che prua aveva l’Audace? Gli esperti di navigazione sulla linea Trieste-Monfalcone-Grado quando hanno visto l’imbarcazione sotto sequestro in un cantiere di San Giorgio di Nogaro sono impalliditi. Come risulta dalle condizioni dello scafo non ci sono squarci e quindi viene meno l’ipotesi di impatto della motonave con un corpo esterno come si era ipotizzato all’inizio. Il punto decisivo è proprio questo. Se non c’è nessuna lacerazione da che parte è entrata l’acqua? Se non è entrata da una falla, l’acqua deve essere entrata allora da sopra. Diverse testimonianze dei turisti a bordo, già sentiti come persone informate sui fatti, indicherebbero la presenza di acqua a bordo già poco dopo la partenza, nel viaggio di ritorno verso Trieste. Mercoledì scorso sull’area tirava una fortissima bora e in casi come questi, quando l’imbarcazione come l’Audace ha una prua bassa (vedi foto), l’acqua entra a cascate. Non a caso i pescherecci dei gradesi hanno tutti una prua molto alta per il semplice fatto che quando ci si imbatte in una bora con raffiche controvento, tutte le onde entrano dalla prua. L’unico modo per evitare l’affondo della nave è proprio disporre di un mezzo navale con la prua più alta del normale. Quello che è mancato alla motonave Audace. Un rischio altissimo che poteva costare molto caro. La procura di Gorizia è in attesa di acquisire le relazioni della Capitaneria di Porto di Monfalcone, coadiuvata dagli uffici dipendenti di Grado e Porto Nogaro, che indaga come polizia giudiziaria. Verrà verosimilmente aperto un fascicolo per naufragio colposo. Al momento contro ignoti. Andando indietro nel tempo giova ricordare che il mandracchio odierno prese vigore con l’inizio dell’espansione turistica che portò all’arrivo dei grandi mezzi con il regolare servizio da e per Trieste. In anni seguenti per la linea Grado-Trieste, fu impiegato anche il Fulgidus (vedi foto la prua), poi, ma al Molo Torpediniere e il Delfino Verde. Oggi lo sfortunato Audace.