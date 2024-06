Motonave Audace. La Procura di Gorizia apre un fascicolo.

Finisce in Procura a Gorizia il caso della motonave Audace, incidentata ieri al largo di Grado(Go). Trasportava 81 passeggeri a bordo e 4 membri dell’equipaggio e ha rischiato di affondare. Tutti messi in salvo. La barca è stata posta sotto sequestro in un cantiere nel porto di San Giorgio di Nogaro. Sono in corso accertamenti tecnici, condotti dalla Guardia costiera, per risalire alle cause del sinistro. Al momento non sarebbero emersi danni strutturali allo scafo. Al termine delle verifiche sarà possibile realizzare eventuali ipotesi di reato. Al momento non risultano dunque indagati. L’Audace era in possesso delle necessarie certificazioni per la navigazione, rilasciate a settembre 2023, spiega il direttore marittimo del Fvg, Luciano Del Prete. “La nave era perfettamente abile alla navigazione, secondo certificazione, per poter portare fino a 200 passeggeri. Era nei limiti della navigazione consentita, non ha aveva prescrizione sulle condizioni meteo-marine. Poteva navigare tranquillamente anche con mare formato. Sicuramente nelle condizioni in cui era ieri e per numero di persone a bordo e per distanza dalla costa e per condizioni meteo-marine la nave era ed è abile a fare quel tipo di navigazione”. Del Prete conferma che in passato non sono stati segnalati alla Guardia costiera problemi relativi alla motonave. “Per questi tipi di unità, che portano passeggeri, siamo particolarmente attenti”, in caso di segnalazioni “avremmo fatto sicuramente un’ispezione a bordo”.