AscoltiTv Exxx…Polzive!!! Resi noti i dati delle Tv private in Friuli nel mese di maggio. Brilla TV12 che supera i 40mila. E’ prima nella fascia delle 22,30. Telefriuli stabile. Il gruppo Medianordest sfonda la soglia dei 100mila ascoltatori al giorno. E’ il network regionale più visto d’Italia. La monfalconese Studiopiù si estende in 5 regioni.

E’ resa nota l’indagine d’ascolto dell’Auditel relativa alle televisioni private locali nel mese di maggio. La novità più significativa dell’analisi riguarda le televisioni del gruppo “Medianordest” la cui direzione, per il Triveneto, è affidata al duo Bacialli-Avarino. Supporto strategico in Friuli di Francesco Pezzella. Da quando la Tv udinese è passata sotto il controllo di Medianordest i risultati sono stati un crescendo di ascolti. Nel mese di maggio, i contatti di almeno un minuto sintonizzati nella fascia delle 24 ore sono così classificati: 78.240 per Telefriuli, in salita rispetto al mese di aprile. 46.370 per Telequattro (43.600 ad aprile). Balzo di TV 12 che passa da 38.900 di aprile a 42.326 di maggio. Il 13 sale a 32.600 contatti rispetto a 29.800 di aprile. Il dato però è viziato da alcuni escamotage che sono rilevati nelle fasce serali dopo le 22,30. Segue Antenna Tre Veneto a 21.136. Nelle fasce d’ascolto Telefriuli prevale su tutte 8. Tranne che dalle 7 alle 9 dove Tele4 è la prima. TV 12 è prima nella fascia dalle 22,30 alle 2. Un discorso a parte merita “Il13” che stacca curiosi numeri nelle fasce che vanno dalle 20,30/22,30 e 22,30/02. Curiosamente i contatti sono superiori ai 9.000. In ogni caso, l’analisi Auditel fornisce un quadro molto interessante rispetto all’offerta Tv private nella regione friulana. Il gruppo di Medianordest primeggia sulla concorrenza. Fatta la somma degli ascolti giorno medio delle televisioni del gruppo, il risultato porta a un corrispettivo di oltre 110.000. Un record assoluto che integra quello complessivo relativo all’offerta televisiva del gruppo che viene tradotto in questi termini: Medianordest leader dell’informazione locale in Italia. A maggio, secondo i dati certificati Auditel, Medianordest risulta il primo network con oltre un milione di contatti giornalieri e più di 18.600 spettatori per l’ascolto medio delle emittenti Antenna Tre, Rete Veneta, Telenordest, Telequattro e Tv12. Oggi, su Rete Veneta è andato in onda lo speciale su “Il Santo” relativo a San Antonio da Padova. Il fortissimo legame con il territorio del Nordest, conferma la sua leadership grazie allo sforzo delle redazioni radicate nel territorio e del lavoro quotidiano di giornalisti e tecnici un’informazione di qualità. E rispetto all’informazione di qualità una segnalazione va riservata alle due emittenti friulane, Tele4 e Tv12 cresciute positivamente in questi mesi. Citazione a parte merita la monfalconese “Studiopiù” che ha scelto una linea editoriale generalista estesa in 5 regioni, oltre al Friuli, Emilia Romagna, Veneto Occidentale, Lazio, Piemonte.

Riguardo al Veneto, al primo posto svetta Antenna Tre Veneto 406.550 seguita da Telenuovo Retenord 338.700; Rete Veneta 252.170 e TVA Vicenza 268.750. Anche in Veneto Medianordest è il primo network. Mese di maggio. E oggi con lo speciale sul Santo i corrispettivi saranno saliti ancora più in alto.