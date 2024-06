AveMotonave Exxx…Polzive!!! Sfiorata la tragedia al largo di Grado. L’Audace, realizzata un un cantiere sul Sile, era stata presentata come un gioiello con standard di servizio fluviale o lagunare. Il Delfino Verde, adatto alla navigazione marittima, sarà destinato alla linea Trieste-Muggia.

Sfiorata la tragedia al largo di Grado. Ma l’imbarcazione era adeguata per quel tipo di navigazione e col vento che soffiava impetuoso? Un mese fa l’assessora Amirante esaltava la scelta dell’Audace (in subappalto all’Apt di Gorizia) che poi si è rivelata pessima: «Con il potenziamento del trasporto pubblico locale marittimo stagionale le nostre coste possono godere di una frequentazione turistica sempre migliore: per tutte le età, le esigenze e le capacità di spesa e a basso impatto ambientale. Le tratte che collegano Lignano, Aquileia, Grado, Monfalcone e Trieste – proseguiva l’assessora – favoriscono inoltre la conoscenza del territorio con una mobilità lenta, dando la possibilità di portare con sé la bicicletta in motonave». La stessa tratta viene riproposta anche quest’anno insieme alla novità della tratta Monfalcone-Trieste.

L’assessore alle Infrastrutture e Territorio ha ringraziato Apt per l’attimo lavoro svolto e che andrà a svolgere anche grazie all’acquisto prossimo di un’imbarcazione: sarà la prima di una nascente flotta di Apt che comunque continuerà a servirsi anche dei vettori privati per garantire all’utenza un servizio sempre più completo e all’avanguardia. Quale avanguardia? La nave che è affondata ieri è stata costruita in Veneto in un cantiere sul Sile, realizzata con gli standard del servizio fluviale o lagunare. Impostazioni molto diverse dalle caratteristicche tecniche del “Delfino Verde” vedi foto, più adeguato alla navigazione marittima. Il suo utilizzo, non si capisce perché, non è stato preso in considerazione e sarà destinato alla linea Trieste-Muggia. Una negligenza che poteva costare molto cara.