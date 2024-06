CicioNoXèPerBasket Exxx…Polzive!!! La Pallacanestro Trieste ritorna in serie A. Al Palasport spuntano striscioni di derisione verso l’udinese Pedone. Il friulanista vice presidente della regione Mario Anzil festeggia con Fedriga.

La festa per la promozione in Serie A1 è esplosa subito dopo il fischio finale. Per rendere ancora più “imperiale” il bagordo, i tifosi hanno esibito uno striscione che mette le cose in chiaro fra la “Calotta del Golfo” e la Ruralia, ovvero il Friuli. Si legge: «Precedenza al PEDONE (presidente Apu basket Udine)… solo se la A2 è la sua destinazione!». A festeggiare lo storico traguardo del basket triestino oltre all’immancabile Fedriga, accompagnato dal portavoce Petiziol, vi ha partecipato anche il vice presidente della regione Fvg Mario Anzil uscito con le ossa rotte dalle comunali nella sua Rivignano-Teor ed ora rinsavito con lo sport. Sarà vero tifo? La Pallacanestro Trieste ha trovato, inaspettatamente, un friulano purosangue ad applaudire la squadra triestina e condividere il testo dello striscione anti-Pedone udinese, esibito in curva.

Ieri sera è andata in scena la Gara 4 delle finali play-off della Serie A2 2023-2024, tabellone Silver, tra la Pallacanestro Trieste e la Pallacanestro Cantù, orfana di Riccardo Moraschini, uscito anzitempo in gara 3. Alla fine a spuntarla sono per la terza volta i padroni di casa che festeggiano davanti al proprio pubblico, grazie ad un grande Vildera autore di 20 punti, oltre ai 19 di Reyes e ai 18 di Ruzzier (eletto MVP delle finali), il ritorno in Serie A dopo un solo anno! Il friulanista Mario Anzil festeggia.