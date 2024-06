FratelliRicinelli Exxx…Polzive!!! Il timbro di Giorgia in oltre 30 comuni del Friuli. I vertici dei Remix sorridono ai risultati ottenuti da Fratelli d’Italia alle ultime comunali. A breve grandissima novità. Spirano venti di Gran Consiglio in Friuli. Le brucianti sconfitte di Fedriga.

Il saldo delle amministrative nella provincia di Udine, per il partito della votatissima Meloni, è positivo. A partire da un semplice resoconto relativo a una ventina di comuni dove i Benito Remix erano in minoranza o assenti e che, dopo le ultime votazioni, passano in maggioranza con sindaco o assessori: Mereto di Tomba con Sandro Burlone, Furlani a Manzano, a Dignano con Turridano; Basiliano, sindaco Marco Olivo; Bicinicco con Paolo Paul; Chiusaforte appoggio a Fabrizio Fuccaro; Campoformido con Massimiliano Petri; a Colloredo di Monte Albano appoggio a Renza Baiutti; Flaibano riconfermato Pandolfo; a Forni di Sopra accordo col vincitore Coradazzi; Magnano in Riviera sostegno a Michelizza; a Povoletto appoggio esterno a Castenetto; a Pradamano presenti in minoranza; Precenicco con De Nicolò; San Pietro al Natisone sostegno al sindaco Pinatto; San Giovanni al Natisone FdI con Carlo Pali sindaco; San Vito al Torre sostegno al sindaco Gabriele Zanin (vedi foto); Santa Maria la Longa appoggio al neo sindaco Fabio Pettenà; a Sappada si vince con Alessandro De Zordo; Sedegliano appoggio a Debora Donati; a Trivignano Tuniz ha goduto dell’appoggio dei meloniani; A Villa Santina confermato Giatti e a San Vito di Fagagna Barberio è risultato il più votato nella lista del nuovo sindaco Sergio Zucchiatti. Il presidente della regione, è stato invece sonoramente bocciato a Gonars, Paluzza, Grado e Dignano. Gli stessi vertici provinciali della Lega non hanno avuto partita facile. Il segretario provinciale di Udine Bosello, superato da Carlo Schiff a Chiopris Viscone e il vice, Marco Lenna battuto da Iginio Coradazzi a Forni di Sopra. Fratelli d’Italia vola. Malgrado la disastrosa gestione delle alleanza a Rivignano, a Grado (anche se Go), Pasian di Prato, Reana del Rojale e le dinamiche personalistiche a Pasian di Prato. Il partito è in salute non solo alle politiche o alle europee. A breve l’annuncio. Verrà convocato un Gran Consiglio?