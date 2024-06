MovimentoSlento Exxx…Polzive!!! Il “Boato del Sud” dei 5 Stelle alimentato da Patuanelli sbaglia direzione: A Nordest tirato su un misero 5,4% nessun eletto. Sul banco degli imputati la coordinatrice Danielis. Alla prossima assemblea verranno chieste le sue dimissioni.

La cifra della crisi dei 5Stelle la fornisce il Senatore Stefano Patuanelli. In questa campagna elettorale per le europee, il triestino stato visto più a Napoli che in Friuli. Alcuni giorni fa era sul palco con Roberto Fico e l’onorevole Riccardo Ricciardi. Forse pensava che arrivasse anche a Nordest il “Boato del Sud” invocato da Conte a Palermo. Nemmeno un refolo si è sentito. Calma piatta come alle urne dove la candidata di punta, l’emiliana Sabrina Pignedoli, nonostante i 15mila voti personali, non tornerà al Parlamento Europeo. E’ lei stessa a confermarlo: “Il calcolo è complesso. Ma in sostanza per una questione di resti, il nostro collegio deve cedere un seggio al Pd”. In questo modo il Movimento 5 Stelle non avrà rappresentanti in Parlamento Europeo provenienti da tutto il Nord-Est. Tuttavia fra gli iscritti al Movimento in molti si chiedono: ma che campagna elettorale ha fatto Pignedoli? ha fatto alcune conferenze su Assange, ma mai vista sui problemi veri del Nordest e del FVG. E su questi appunti che sta crescendo la fronda interna al movimento con accuse pesanti ai responsabili di questo flop. Alcuni militanti osservano: “Attaccare la Lega o altri quando hai l’acqua alla gola è ridicolo, soprattutto se paragoni elezioni europee con altre, e viceversa. È la politica ridicola dell’aumento dei voti. Invece bisognerebbe riflettere sull’errore di candidare nomi sconosciuti imposti da Conte e avallati da Danielis estranei al territorio e a i suoi veri problemi. Il M5S Fvg abbandonato da Patuanelli che è andato a Napoli (vedi foto).

Dal canto suo, Rosaria Capozzi, consigliera regionale Fvg osserva: «Rispetto ad un anno fa abbiamo triplicato i voti (regionali Fvg 2,4…oggi 5,4!), ma a differenza di chi è passato dal 42% al 14% e festeggia, noi non siamo soddisfatti del nostro risultato, soprattutto se gli ultimi calcoli ci priveranno anche del seggio a nostra disposizione nel Nord Est. In questo anno, il M5S in Friuli Venezia Giulia ha lavorato tanto e tanto ancora lavorerà in difesa dei nostri cittadini e del nostro ambiente. Ringraziamo tutti gli elettori che lo sanno e hanno apprezzato il nostro operato. Rafforzeremo il nostro elettorato facendo informazione, diffondendo informazioni corrette e non le bufale usate per mera propaganda». All’interno del movimento si respira un’aria da resa dei conti e si attende la convocazione di un’assemblea da parte della coordinatrice Danielis dove la maggioranza degli iscritti si aspetta che si presenti da dimissionaria visto il magro risultato raccolto in queste elezioni. Non può bastare la festa per la vittoria di un sindaco a Gradisca d’Isonzo (Alesssandro Pagotto) sostenuto dal Pd, Rifondazione Comunista, espressione dell’esponente locale dei Dem Sara Vito (quella del caso Kronospan).

Dice Capozzi: «Auguriamo, infine, buon lavoro ai Sindaci eletti con il supporto delle nostre liste e dei nostri attivisti». Il supporto è stato però magrolino. La lista dei 5 Stelle a Gradisca ha ottenuto il 3,4% e nessun eletto in consiglio comunale. Il Boato del Sud non è arrivato. Anche Conte sulla graticola. E se lo scrive “Il Fatto Quotidiano” c’è da crederci.