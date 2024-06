AquileiaPatriarcale Exxx…Polzive!!! La culla della storia friulana sempre più feudo azzurro ispirato al cavaliere. Sventato il pericolo del sabotaggio di Sandra Savino che voleva consegnare il comune alla sinistra. Zorino sindaco coi voti presi. Savino, zavorra di Forza Tragica, sarà eletta di risulta. Ha preso 30mila voti in meno di Cisint e di Ciriani.

A pochi giorni dal voto, la coordinatrice di Forza Italia del Friuli VG si era presentata ad Aquileia per fare campagna in favore del candidato del centrosinistra Marco Fonzari, avversario dell’uscente Emanuele Zorino. Il neo sindaco è da sempre vicinissimo a Forza Italia e coltivatore estetico del centrodestra della bassa friulana. Zorino si è formato nella straordinaria scuola liberale berlusconiana del punto di riferimento azzurro Franco Mattiussi, cui va il merito di aver creduto nel ragazzo e il merito di aver espugnato due solide roccaforti della potente macchina da guerra sovietica che presidiava la linea al di sotto dell’Aussa: Aquileia e Cervignano. Zorino è stato riconfermato sindaco col 74,6% dei voti. Un successo se si pensa che il PD aveva messo in campo tutte le forze di terra e di mare per sconfiggere l’avversario. Ma non è servito a niente. Il lavoro e le iniziative internazionali degli ultimi 5 anni hanno rappresentato la svolta che i cittadini si attendevano nella grande sede Patriarcale. Il concerto di Noah, quello del maestro Riccardo Muti, la posa della prima pietra del monumento dei militi ignoti e tante rassegne culturali messe a terra, hanno vivacizzato la capitale friulana. Zorino ha ottenuto i voti ed è stato eletto. Non brama tecnicismi come Sandra Savino, che, per essere eletta, deve sperare nelle rinunce al seggio di quelli che hanno preso più voti di lei. Antonio Tajani e Flavio Tosi probabilmente rinunceranno e le porte del PPE si apriranno per colei che in Friuli ha fatto campagna per il centrosinistra. Una presenza sconcertante se si pensa che nel suo collegio, Italia Orientale, ha preso ben 30 mila voti in meno dei suoi corregionali Alessandro Ciriani (Fratelli d’Italia) e di Anna Maria Cisint (Lega). Savino è stata votata da 10.900 cittadini. Una miseria, di cui 6.300 in Friuli. Lei, la parcheggiatrice abusiva di via del Coroneo a Trieste timbra uno dei peggiori risultati di Forza Italia in Regione: 7%. Appena sopra Alleanza Verdi Sinistra. Inguardabile.