FratelliRicinelli Exxx…Polzive!!! Dal Veneto inizia la corsa alla regione Fvg. Col 34% inevitabile far valere il proprio peso per le prossime elezioni. Il nodo partecipate. A Grado sulla Git esplodono i primi petardi. Dopo la bocciatura delle comunali, si apre il caso Marin. Il ritorno di Barberio: Il più votato a San Vito di Fagagna.

Si parte dai numeri. Elemento decisivo in politica. E i corrispettivi, nella regione più a Est dello stivale, rivelano lo stato di salute dell’alleanza di centrodestra dopo il voto delle europee. Indiscutibile Fratelli d’Italia che svetta al 34% con punte, in alcuni comuni, del 42!. La Lega si ferma al 15 e Forza Italia, a un passo dal precipizio che rimedia un misero 7%. Nel Veneto i Benito Remix galoppano alla grande e sono pronti a mettere sul tavolo la candidatura alle prossime regionali. In Friuli, prima di discutere di candidature alle regionali, esplode il caso partecipate che si apre con l’esito delle elezioni a Grado. Il candidato sindaco di Forza Italia/Lega, Marin, e’ stato bocciato dalle urne. Nei quartieri dove sventola il tricolore si sta riflettendo sull’anomaila. Quali soluzioni troveranno Fedriga, Riccardi e Bini rispetto alla società gradese il cui presidente è stato raso al suolo dai residenti? ha condotto una campagna elettorale in regime di abuso di posizione dominante, mica vorrà ritornare a presiedere la Git? Minimo minimo dovrebbe dimettersi. Il presidente va sostituito. Intanto, le elezioni comunali del profondo Friuli continuano a riservare sorprese. Il ritorno di Leonardo Barberio che a San Vito di Fagagna è risultato il più votato fra i consiglieri della lista “Uniti per San Vito, Silvella, Ruscletto” a sostegno del sindaco Sergio Zucchiatti.

Passando al Veneto, come riporta “Il Gazzettino” di oggi, il tema delle elezioni regionali è già ai nastri di partenza. Fratelli d’Italia è il primo partito col 37,58%, in aumento rispetto alle Politiche del 2022 quando aveva “solo” il 32% e qui ha fatto di nuovo il migliore risultato d’Italia. La corsa per la successione del leghista Luca Zaia, non più rieleggibile dopo due (nel suo caso tre) mandati, è cominciata dopo uno scrutinio che ha reso plastica la situazione politica in Italia e in Veneto. Rispetto alle Europee del 2019 la Lega in Veneto perde un milione di voti (da 1.234.610 a 271.142) e oggi ha un terzo dei consensi del partito di Giorgia Meloni (774.624), mentre Forza Italia, con l’8,58%, recupera anche rispetto alle Politiche del 2022, ma non riesce a realizzare l’agognato sorpasso. «Con questi risultati – dice il politologo Paolo Feltrin, già coordinatore dell’Osservatorio elettorale regionale – è inevitabile che FdI farà valere il proprio peso per le prossime Regionali». Il senatore Raffaele Speranzon, amico di vecchia data della premier, l’ha detto subito: «Non chiederemo nessun rimpasto, ma la parola degli elettori è chiara: alle prossime elezioni Palazzo Balbi spetta a noi». Elena Donazzan, la più votata in tutto il Nordest, seconda solo alla presidente del Consiglio, sarebbe pronta a tornare subito da Bruxelles: «Io presidente di Regione? È il mio sogno». I Benito Remix osservano: «Partiamo da qui per costruire il futuro del centrodestra, avanti senza paura verso le prossime sfide».