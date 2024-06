AquileiaMaterPacis Exxx…Polzive!!! La colonia romana conferma Zorino sindaco. Il ringraziamento ai cittadini e alla squadra. Il siglo del ministro Sangiuliano: “La basilica sarà il faro della pace che illumina il nostro cammino”. Il sindaco: “Domani saremo già al lavoro”.

Emanuele Zorino è stato riconfermato sindaco di Aquileia. Proprio alcuni giorni fa aveva inaugurato, con una cerimonia solenne, i lavori per la realizzazione del museo dei “Militi Ignoti”. Un evento storico che testimonia la capacità di Zorino di esaltare e costruire attorno alla colonia romana un grande progetto di sviluppo e di novità culturali. Ma il sindaco non scorda il valore della squadra e degli elettori che lo hanno sostenuto. «Grazie a tutte e tutti i cittadini di Aquileia che hanno scelto il progetto di comunità che abbiamo impostato in questi 5 anni. Grazie per questa grande fiducia. Grazie alle donne e gli uomini che mi hanno supportato. Domani saremo – ricorda Zorino – già al lavoro. Grazie al mio Competitor Marco e alla sua squadra per il confronto onesto di questa campagna elettorale. Ma oggi c’è da dire che oggi vince sopratutto una magnifica comunità unità per la costruzione del futuro della nostra splendida Aquileia Insieme, abbiamo sviluppato un progetto di comunità che si basa sui valori di unità e costruzione. Questo progetto di comunità delinea una visione per il futuro di Aquileia che è condivisa da tutti noi. È una visione di una città in cui tutti possono prosperare e in cui tutti hanno voce in capitolo nel suo futuro».