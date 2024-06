ElezioniScintilloni Exxx…Polzive!!! Nel segno delle donne. A Reana del Rojale vince Anna Zossi. In collina tracciata la “striscia Baiutti”: Tricesimo, Cassacco, Colloredo di M.A. Sesto al Reghena sceglie Zaida Franceschetti. A Muzzana Genziana Buffon. Gli altri sindaci.

Questa tornata elettorale ha decretato, almeno in Friuli, la fine del sistema “quote rosa” o segmenti di protezione “a norma di legge” per il gentil sesso. I risultati lo dimostrano. Vanno segnalati i risultati di Cassacco, dove ha vinto Ornella Baiutti e di Colloredo di Monte Albano, Renza Baiutti. Il tris baiuttiano è completato da Giorgio Baiutti a Tricesimo. La nota sui sindaci di genere femminile di queste elezioni è molto ricca. A Pasian di Prato ha vinto Juli Peressini, ex assessora uscente, che ha sconfitto il candidato sindaco Pozzo. A Muzzana del Turgnano il nuovo sindaco è Genziana Buffon che ha superato l’organizzatore della festa Tricolore di Torsa di Pocenia, Annino Billia. A Sesto al Reghena vince Zaida Franceschetti col 61%. A Venzone diventa sindaco colui che era stato riammesso dopo un ricorso al Tar. Mauro Valent è il nuovo sindaco. A Mortegliano si conferma Roberto Zuliani con l’85%. A Marano Lagunare confermato Mauro Popesso. Giuliano Castenetto (70%) a Povoletto. A Dignano al Tagliamento la spaccatura della Lega favorisce la vittoria di Giovanbattista Turridano che ritorna sindaco. A Ragogna si volta pagina, come a San Vito di Fagagna. I sindaci eletti sono, rispettivamente: Claudio Maestra e Sergio Zucchiatti. A Manzano confermato Furlani.