In attesa dei risultati definitivi, i primi responsi dalle urne sono sorprendenti. A Grado vince Corbatto che raggiunge il 50% dei voti e dà la stecca a Bredeon e Marin. Ad Aquileia trionfa alla grandissima Zorino che sconfigge anche la coordinatrice di Forza Italia Sandra Savino che aveva dato indicazioni di voto per Fonzari del centrosinistra. Pasticcio irriferibile a Rivignano-Teor, il comune del vice presidente Mario Anzil. Vince Mattiussi contro il candidato del centrodestra Tonizzo. A Reana del Rojale è in testa Anna Zossi, mentre a Lestizza è stato riconfermato sindaco Eddy Pertoldi. Nulla da fare per Andrea Pozzo a Pasian di Prato sconfitto dalla sua ex assessora Juli Peressini. A Pasiano di Pordenone Marta Amadio sta andando verso il trionfo. A Zuglio, valle del But Domenico Romano è il nuovo sindaco avendo battuto Battista Molinari. A Villa Santina Domenico Giatti è in vantaggio su Loredana Mazzolini quando mancano ancora 2 sezioni da spogliare. Alessandro Coretti sarà il futuro sindaco di San Dorligo della Valle. Pinatti è in testa a San Pietro al Natisone. Debora Donati ha buone probabilità a Sedegliano è davanti a Ivan Donati di 100 voti. A Sgonico, definitivo, Monica Hrovatin è il nuovo sindaco. A Paluzza Luca Scrignaro è in buon vantaggio di Boschetti. A Pavia di Udine Beppino Govetto verso la riconferma. Osoppo si affida al nuovo sindaco Lorenzo Tiepolo, erede di Bottoni, che batte Viviana Londero; Bicinicco nelle mani di Paolo Paul. Il ritorno di Pirrò a Moruzzo. A Campoformido Massimiliano Petri batte l’uscente Erica Furlani. Anna Zossi è stata eletta sindaca di Reana del Rojale. Tuniz è sindaco di Trivignano.