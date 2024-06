ElezioniTritoni Exxx…Polzive!!! Fallisce in Friuli il piano “VolpeNera” del Generale Vannacci-Bassi-Lega. Alle Europee il militare finisce arrostito da Cisint e Ciriani. Friûl lībar. Meloni graditissima ai friulani, sfiora le 60mila preferenze. La faraona Cisint asfalta il militare: 30.600 a 19.300.

Il sistema elettorale delle europee è infallibile. Un formidabile strumento che serve a capire il livello di gradimento dei candidati. Devi raccogliere preferenze. Carta vinzi, carta perdi. Tertium non datur.

Va da sé che i risultati circoscritti al Friuli VG riservano interessanti letture. Sull’intero territorio regionale chi ha preso più preferenze è stata Giorgia Meloni con 58.800, seguono Ciriani, 36.100 e Cisint 30.600. Il vuoto dietro di loro compreso “VolpeNera” (vedi Monicelli) costretto ad inseguire goffamente i battistrada e rimasto sotto le 20mila preferenze. Non sono bastate le sue turnée in Friuli che veniva trasportato come fosse la madonna pellegrina. I voti nelle città lo testimoniano.

A Trieste, per la Lega, Anna Cisint ha ottenuto 4.659 voti, Vannacci, 3.300. Fratelli d’Italia: Giorgia Meloni 8.669, Ciriani 2.350. Forza Italia: Tajani 1.460 e Savino 1.296.

A Udine, Lega: Anna Cisint 1.649 voti, Vannacci 1.621. Partito Democratico: Bonaccini 3.092 e Sara Vito 1.617. Fratelli d’Italia: Giorgia Meloni 4.526. Ciriani 1.912.

A Gorizia Fratelli d’Italia: Giorgia Meloni 1.608, Ciriani 550. Lega: Anna Cisint 1061, Vannacci 545.

A Pordenone Fratelli d’Italia: Ciriani 4.142 voti, Meloni 3.298. Lega: Vannacci 586 voti e Cisint 403. Partito Democratico: Bonaccini 1.678. Il Friùl Lìbar si è pronunciato: i militari stiano in caserma a strombettare e siano prudenti nel citare ai comizi i caduti di Redipuglia. Mio bisnonno, materno, sergente maggiore del 37esimo reggimento fanteria, nel 1917 è stato colpito a morte dagli austriaci sull’altipiano della Bainsizza. E’ sepolto nel sacrario di Oslavia. Non scomodiamo i nostri valorosi friulani. La Decima MAS ha fatto splash.