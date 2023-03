SaleElettorale Exxx…Polzive!!! L’ansia da sondaggi cattura i candidati. Chi raggiungerà il record della Lega di 5 anni fa? Da domani divieto di diffondere risultati demoscopici.

Il Corecom Fvg ricorda che da domani, sabato 18 marzo, e fino alla chiusura delle operazioni di voto scatta il divieto di rendere pubblici, o comunque diffondere, i risultati di sondaggi demoscopici sull’esito delle elezioni regionali e comunali del 2 e 3 aprile prossimi, nonché sugli orientamenti politici e di voto degli elettori, anche se tali sondaggi sono stati effettuati in un periodo precedente a quello del divieto. Ufficialmente sarà così, tuttavia sui canali di controinformazione il traffico sull’argomento sarà intensissimo. Attenzione però che alcuni potrebbero essere tarocchi destinati a mettere in ansia gli avversari.

Facendo una sintesi approssimativa delle analisi che in questi giorni sono state diffuse e relative al centrodestra, Fratelli d’Italia resta il partito col maggior consenso per intenzioni di voto con una forbice che va dal 22 al 24%; lista “Fedriga Presidente” fra il 18 e il 20%; segue la Lega al 15%; Forza Italia fra il 6 e l’8%, Autonomia Responsabile all’1,5%. Totale centrodestra 62,5%. Nel centrosinistra viene segnalato il buon risultato del Pd, fra il 20 e il 22%, cui l’effetto Schlein ha raggiunto anche il Nordest. Dati comunque molto ridimensionati rispetto a 5 anni fa quando la Lega ottenne l’incredibile 34,87% e Fratelli d’Italia era ancorata al 5,47% doppiata perfino da Forza Italia (12,11%). Mancano poco più di due settimane al voto. Considerando che si tratta di amministrative allargate, saranno determinanti le preferenze dei singoli. Ecco perché le sorprese non mancheranno.

Tornando ai sondaggi, il divieto investe anche le manifestazioni di opinione che, per le modalità di realizzazione e diffusione, possono comunque influenzare informazioni rilevanti ai fini della scelta libera e consapevole degli elettori.