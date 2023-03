ChapeauSibau Exxx…Polzive!!! Fedriga e Bini incoronano il re delle valli. Oltre 300 persone a San Leonardo per applaudire l’innovatore energetico della “Fedriga Presidente”.

Il sindaco di San Leonardo (Ud) Comugnaro è stato costretto all’ultimo minuto a trasferire dal polifunzionale all’auditorium la sede dell’incontro pubblico con Giuseppe Sibau. Tante erano state le richieste di partecipazione giunte alla segreteria del comitato elettorale per la presentazione ufficiale di una delle teste di serie più quotate della lista “Fedriga Presidente” in corsa per le regionali Fvg del 2-3 aprile. La notevole affluenza dei sostenitori del candidato Sibau, oltre 300 persone, ha meravigliato sia il presidente che l’assessore Bini. L’invito di ieri sera non era per il vin d’honneur bensì per ascoltare la relazione di uno dei consiglieri più impegnati per il proprio territorio. Sibau non si è limitato ad elencare le cose fatte nei 5 anni in regione ma ha regalato ai sostenitori progetti ultramoderni e anticipatori di molte soluzioni tecnologiche che hanno lusingato sia Fedriga che Bini. L’auditorium sarà energeticamente autonomo, non avrà bisogno di approvvigionarsi né dalla Russia né, per esempio, dall’Algeria, sarà a costo zero. Inoltre nel comune di San Leonardo è già pronto un progetto per il recupero delle acque piovane che permette di risparmiare, calcolando la superficie del tetto, fino a 2 ettolitri di acqua al giorno. Dal canto suo Fedriga ha elencato il mostruoso lavoro compiuto in cinque anni di governo (“abbiamo avuto tutto: dal Vaia, al Covid, alla guerra in Ucraina, alla siccità); la capacità di dare risposte ai cittadini; portato la disoccupazione al 4,6% al pari della Baviera e iniziato a costruire una progettualità sul turismo (“l’assessore Bini ha fatto un grande lavoro”) tarata sul lungo periodo e il progetto di desalinizzazione dell’acqua di mare per combattere la siccità. Il presidente, nel suo pragmatico intervento, ha ringraziato la Protezione civile, presente in auditorium, che “ci ha dato una forza enorme. Abbiamo la squadra migliore d’Europa”. Dopo il presidente ha preso la parola l’assessore alle attività produttive Sergio Bini in tenuta olimpionica con la nuovissima felpa della “Fedriga Presidente”. La presenza dell’esponente di giunta è stato un omaggio indiscutibile al candidato Sibau. “Beppino è uno di quei consiglieri che nel palazzo lo trovi dappertutto. E’ al posto giusto al momento giusto. E’ colui che lavora in silenzio senza grandi clamori ma che porta nella sua comunità tutte le soluzioni necessarie per lo sviluppo del territorio”. Bini ricorda l’impronta keynesiana data alla legislatura: “Nei 5 anni trascorsi la regione ha investito circa 2 miliardi di euro in favore delle attività produttive e del turismo. Una cifra mostruosa se rapportata ai 5 anni precedenti della giunta Serracchiani. Quando siamo stati costretti a varare misure urgenti per l’economia tutto il consiglio si è schierato a favore. Una bel lavoro di squadra”. Infine l’appello al voto che uno dei fondatori della lista “Fedriga Presidente”, rivolge ai presenti: “Andate a votare, ma votate nel modo giusto, vi ricordo che abbiamo compiuto grossi investimenti che necessitano di tempo, certi obiettivi non si raggiungono in 5 anni”. Messaggio chiarissimo. Chapeau… Sibau!